Охота на фанатов: перекупы взвинтили цену билетов на Кубок по фигурному катанию в Челябинске

Челябинск охватил ажиотаж вокруг «Кубка Первого канала» по фигурному катанию, который пройдет 15 и 16 марта. Билеты на турнир практически раскуплены, и на сайте городских зрелищных касс (ГЗК) доступны места только на короткую программу первого дня. Возникший дефицит активизировал перекупщиков, предлагающих на интернет-досках объявлений билеты по завышенным ценам. Их стоимость варьируется от тысячи до 7,5 тысяч рублей, в то время как ГЗК предлагают билеты от 500 рублей.
«Для заказа доступны следующие билеты из списка: 15 марта — сектор D1 ряд 4, 5 пo цене 2600 рублей. 16 маpтa — ceктop В4 pяд 12 за 7500 рублей и cектop В3 ряд 13 — пo 7300 рублей», — говорится в объявлении. Несмотря на заверения в подлинности, продавцы открыто признают, что цена билетов значительно превышает номинальную, а возможность возврата средств ограничена лишь форс-мажорными обстоятельствами, такими как отмена мероприятия.
Анализ аккаунтов продавцов на сайте объявлений показывает, что многие из них профессионально занимаются перепродажей билетов, предлагая места и на других мероприятиях. Несмотря на это, большинство перекупщиков имеют высокий рейтинг на платформе.
В то время как в официальных кассах остались билеты только на первый день турнира, перекупщики продают места на оба дня соревнований. Особенно активно предлагают билеты на 16 марта, когда состоится произвольная программа и командная эстафета. Минимальная цена таких билетов — от 1,2 тысячи рублей.
«Прoдaм билеты на Kубoк Пeрвого кaнaла пo фигурнoму катaнию, кoтоpый соcтoится в Челябинскe в ЛА „Тpaктoр“. 16 марта — сектор С4 ряд 13 по 1200 рублей, сектор Д4 ряды два и три по 2000 рублей», — сообщается в объявлении.
Цены на билеты у перекупщиков существенно разнятся. Одно объявление предлагает три билета на командный турнир в секторе В3 за 5,5 тысячи рублей. А другой продавец готов отдать проходку на 16 марта в сектора С1 или С4 всего за 1,5 тысячи рублей.
Директор городских зрелищных касс Илья Белов подтвердил URA.RU ажиотаж на билеты. Он отметил, что все крупные спортивные мероприятия всегда в поле зрения россиян.
«Но покупать билеты надо только у официальных представителей. На сайтах бесплатных объявлений есть шанс, что вам продадут поддельный электронный билет с недействительным QR-кодом», — заявил Белов.
Белов напомнил, что электронные билеты имеют уникальный QR-код, действительный лишь для одного сканирования. Перекупщики этим пользуются, продавая один и тот же билет несколько раз, что приводит к проблемам на входе. Он также предостерег от консьерж-сервисов, которые перепродают билеты с тройной наценкой. Директор ГЗК призвал покупать билеты только у проверенных продавцов, чтобы избежать обмана.
«Билет можно приобрести с рук, если ты лично знаешь человека. У незнакомцев, действительно, лучше ничего не покупать», — заявил Белов.
Челябинск готовится принять «Кубок Первого канала» по фигурному катанию 15-16 марта на арене «Трактор». Ранее URA.RU рассказало о программе турнира, участниках и развлечениях для болельщиков. Подробнее — в материале.
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