11 марта 2025

Власти рассказали о прибывших в Пермь беженцах из Сирии

Минтербез: сирийские беженцы не представляют угрозы для жителей Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего вынужденных переселенцев было около 100 человек
Всего вынужденных переселенцев было около 100 человек Фото:

Стало известно о судьбе сирийских беженцев, которые вынуждено покинули страну после смены режима. В середине февраля они приехали в Пермь. На ж/д вокзале их встречало краевое правительство и спецслужбы. Всего вынужденных переселенцев было около 100 человек. По большей части — это женщины и дети.

«Угрозы для населения Пермского края они не представляют. Беженцев отвезли в пункт временного размещения. Его организовали в Пермском округе», — сообщает 59.RU со ссылкой на Министерство территориальной безопасности Пермского края.

При этом многие вопросы СМИ остались без ответа регионального правительства. Например, о том, чем будут заниматься беженцы в Прикамье, кто решил направить их сюда, предполагается ли их социализация, психологическая и финансовая помощь, 

В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками под руководством президента Башара Асада и объединенной силой вооруженной оппозиции, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Политическое убежище он получил в России.

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Стало известно о судьбе сирийских беженцев, которые вынуждено покинули страну после смены режима. В середине февраля они приехали в Пермь. На ж/д вокзале их встречало краевое правительство и спецслужбы. Всего вынужденных переселенцев было около 100 человек. По большей части — это женщины и дети. «Угрозы для населения Пермского края они не представляют. Беженцев отвезли в пункт временного размещения. Его организовали в Пермском округе», — сообщает 59.RU со ссылкой на Министерство территориальной безопасности Пермского края. При этом многие вопросы СМИ остались без ответа регионального правительства. Например, о том, чем будут заниматься беженцы в Прикамье, кто решил направить их сюда, предполагается ли их социализация, психологическая и финансовая помощь,  В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками под руководством президента Башара Асада и объединенной силой вооруженной оппозиции, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами, а Асад экстренно покинул страну, приняв отставку. Политическое убежище он получил в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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