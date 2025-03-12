Россия не допустит присутствия НАТО на Украине и не поссорится с Китаем — заявления Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью на английском языке блогеру Марио Науфалу, экс-судье Эндрю Наполитано и бывшему аналитику ЦРУ Ларри Джонсону. В основном разговор касался ситуации на Украине, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Россия не приемлет присутствия НАТО на украинских территориях. С приходом новой администрации США возвращается к нормальности, и РФ готова обсуждать с ней вопросы ядерного оружия. При этом Вашингтону не удастся рассорить Москву с Пекином. Многополярность мира будет развиваться еще целую историческую эпоху. Эти и другие заявления Лаврова на интервью — в материале URA.RU.
Украина
Москва категорически против любого миротворческого контингента НАТО на Украине. Также она не приемлет сохранение антирусских законов на оставшейся ее территории. Лавров подчеркнул, что Россию интересуют не территории, а люди. А территории важны только потому, что на них живут люди.
Лавров рассказал, что РФ обсуждала с США, Евросоюзом и Киевом идею федерализации Украины в апреле 2014 года. Федерализация — переход единого государства к федеративному путем конституционных реформ. При этом вопрос с Крымом и частью Донбасса был уже решенным по Стамбульским соглашениям, подчеркнул Лавров. Украина утратила бы только эти территории, если бы приняла эти договоренности, но она предпочла прибегнуть к обману и проиграть, также, как и всегда, заключил глава МИД РФ.
"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому что мы редко ею пользуемся. А потому что мы много раз обжигались", — сказал Лавров, его слова приводят на сайте МИД РФ.
Отношения с Китаем и США
США возвращаются к «нормальности», у власти теперь «нормальная администрация», которая не исповедует антихристианские идеи. Однако ей не удастся испортить отношения России и Китая, поскольку Москва никогда не нарушит ни юридические, ни политические обязательства, которые связывают ее с Пекином. И в Штатах об этом знают, подчеркнул Лавров.
При этом РФ открыта для встречи с США и Китаем по вопросам ядерного оружия, но только в том случае, если это интересно последнему. Встреча должна быть трехсторонней, отметил глава МИД.
Европа
У Евросоюза больше нет ни экономического значения, ни независимости. Это больше не мирный проект, заявил Лавров. Европейские государства повели себя стыдно, сыграв отрицательную роль в Минских соглашениях раньше, и сейчас собираются поднять ставки и подтолкнуть Трампа к противостоянию с Россией. Однако в Кремле к этому относятся по-философски.
НАТО
Отношения России и НАТО — это «длинная история об иллюзиях, о надеждах, разочарованиях в партнерстве, которое переросло в соперничество, а затем в конфронтацию и во враждебность». «Не думаю, что американцы выйдут из НАТО».
Иран
РФ хочет восстановления иранской ядерной сделки, от которой Трамп отказался в период своего первого срока. В настоящее время идет обсуждение такой сделки с Европой и США. При этом Москва не допустит любых попыток американской стороны ограничить влияние Ирана на Ближнем Востоке, подчеркнул Лавров.
Многополярность
Многополярность будет развиваться еще долго, это развитие может занять целую историческую эпоху. Россия нацелена на обсуждение архитектуры евразийской безопасности, которая бы не отменила ни НАТО, ни ОБСЕ. «Группа двадцати» является более многообещающим форматом, чем Генассамблея ООН, заключил Лавров.
«Группа двадцати» (G20) — форум крупнейших стран мира по подходам к ключевым вызовам в финансово-экономической сфере. В нее входят: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Евросоюз и Африканский союз. Испания — постоянный гость. G20 была учреждена США и Канадой в 1999 году.
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