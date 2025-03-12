Генпрокуратура взыскала с экс-владельцев «Макфы» полмиллиона за перелеты и гостиницы

Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, в котором ведомство просило взыскать с бывших владельцев «Макфы» судебные издержки на сумму почти в полмиллиона рублей. Именно столько ведомство потратило на перелеты из Москвы в Челябинск и проживание сотрудников. Об этом URA.RU сообщил адвокат Вячеслав Плахотнюк.
«Со всех граждан-ответчиков взыскано солидарно 477 тысяч 090 рублей. То есть, в полном объеме, как просила Генпрокуратура РФ», — сообщил URA.RU Плахотнюк.
По словам адвоката, они не согласны с этим решением. Как только им выдадут полный текст решения — они начнут процедуру обжалования.
«Мы считаем, что неправильно взыскивать солидарно расходы, так как с разных ответчиков-физических лиц персонально взыскали разное по стоимости имущество. С кого-то три акции, а с кого-то десятки тысяч. С юридических лиц-ответчиков расходы не были взысканы, так как прокуратура посчитала это „нецелесообразным“. Это нарушает принцип справедливости, соразмерности и равенства всех перед законом и судом», — отметил Плахотнюк.
Судебные издержки сложились из суммы, которую ведомство потратило на перелеты из Москвы в Челябинск и обратно, а также проживание сотрудников в гостиницах. Адвокат Трунов, комментируя намерения надзорного ведомства, заявлял, что можно было обойтись без перелетов бизнес-классам и дорогих гостиниц, так как в Челябинске есть прокуратура в каждом суде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!