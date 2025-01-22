Генпрокуратура выставила счет экс-владельцам «Макфы» за перелеты и гостиницы

22 января 2025 в 13:15 Размер текста - 17 +

Сумма судебных издержек на перелеты и проживание составила почти полмиллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с бывших владельцев «Макфы» (Челябинская область) почти полмиллиона рублей. В такую сумму ведомству обошлись судебные издержки: перелеты из Москвы в Челябинск и обратно, а также проживание сотрудников в гостиницах, сообщил URA.RU адвокат Трунов. «Генеральная прокуратура, находящаяся на государственном финансировании, намерена взыскать с ответчиков, бывших владельцев „Макфы“, проживание в дорогих гостиницах и перелеты бизнес-классом. Сумма судебных издержек составила 477 тысяч 090 рублей», — сообщил URA.RU Трунов. По его словам, из заявленных в иске Генпрокуратуры более 19 миллиардов рублей, арестованным имуществом можно покрыть от силы на 2%. А ведомство накладывает на ответчиков еще и издержки. «Когда в Челябинске есть прокуратура в каждом суде, зачем летать за счет ответчиков?», — задался вопросом юрист. Генпрокуратура инициировала процесс национализации холдинга «Макфа» в марте 2024 года. В мае Центральный райсуд удовлетворил иск надзорного ведомства, активы компании перешли в собственность государства. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Адвокаты продолжают попытки урегулировать вопрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с бывших владельцев «Макфы» (Челябинская область) почти полмиллиона рублей. В такую сумму ведомству обошлись судебные издержки: перелеты из Москвы в Челябинск и обратно, а также проживание сотрудников в гостиницах, сообщил URA.RU адвокат Трунов. «Генеральная прокуратура, находящаяся на государственном финансировании, намерена взыскать с ответчиков, бывших владельцев „Макфы“, проживание в дорогих гостиницах и перелеты бизнес-классом. Сумма судебных издержек составила 477 тысяч 090 рублей», — сообщил URA.RU Трунов. По его словам, из заявленных в иске Генпрокуратуры более 19 миллиардов рублей, арестованным имуществом можно покрыть от силы на 2%. А ведомство накладывает на ответчиков еще и издержки. «Когда в Челябинске есть прокуратура в каждом суде, зачем летать за счет ответчиков?», — задался вопросом юрист. Генпрокуратура инициировала процесс национализации холдинга «Макфа» в марте 2024 года. В мае Центральный райсуд удовлетворил иск надзорного ведомства, активы компании перешли в собственность государства. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Адвокаты продолжают попытки урегулировать вопрос.