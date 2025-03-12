Украина пошла на «трудные компромиссы» на переговорах с США

На переговорах с США в Саудовской Аравии Украина пошла на «трудные компромиссы» под дистанционным руководством Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер украинского МИДа Георгий Тихий.
«Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. <...> Президент Украины [Владимир Зеленский] в дистанционном режиме направлял делегацию. На переговорах были приняты трудные компромиссы», — написал Тихий на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Спикер МИД подчеркнул, что детали договоренностей останутся засекреченными на годы.
По словам Тихого, к вечеру 11 марта, стороны смогли преодолеть тупик и достичь сложных компромиссов. Зеленский, не присутствуя лично, руководил процессом удаленно, особенно активно участвуя в последние часы, когда дорабатывался проект совместного заявления.
В городе Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта состоялись переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины. Согласно информации от Министерства иностранных дел Украины, основными вопросами на повестке дня являлись двусторонние отношения между странами и поиск путей к мирному урегулированию конфликта с Россией. По завершении первого этапа диалога, глава администрации президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что разговор с американскими коллегами начался с «очень конструктивной ноты». После краткого перерыва переговоры были возобновлены.
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