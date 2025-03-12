Украина пошла на «трудные компромиссы» на переговорах с США

МИД Украины: делегация пошла на тяжелые компромиссы на переговорах с США
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На переговорах Украины и США стороны смогли преодолеть тупик, заявил пресс-секретарь МИД
На переговорах Украины и США стороны смогли преодолеть тупик, заявил пресс-секретарь МИД Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На переговорах с США в Саудовской Аравии Украина пошла на «трудные компромиссы» под дистанционным руководством Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер украинского МИДа Георгий Тихий.

«Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. <...> Президент Украины [Владимир Зеленский] в дистанционном режиме направлял делегацию. На переговорах были приняты трудные компромиссы», — написал Тихий на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Спикер МИД подчеркнул, что детали договоренностей останутся засекреченными на годы.

По словам Тихого, к вечеру 11 марта, стороны смогли преодолеть тупик и достичь сложных компромиссов. Зеленский, не присутствуя лично, руководил процессом удаленно, особенно активно участвуя в последние часы, когда дорабатывался проект совместного заявления.

В городе Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта состоялись переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины. Согласно информации от Министерства иностранных дел Украины, основными вопросами на повестке дня являлись двусторонние отношения между странами и поиск путей к мирному урегулированию конфликта с Россией. По завершении первого этапа диалога, глава администрации президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что разговор с американскими коллегами начался с «очень конструктивной ноты». После краткого перерыва переговоры были возобновлены. 

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На переговорах с США в Саудовской Аравии Украина пошла на «трудные компромиссы» под дистанционным руководством Владимира Зеленского. Об этом сообщил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. «Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. <...> Президент Украины [Владимир Зеленский] в дистанционном режиме направлял делегацию. На переговорах были приняты трудные компромиссы», — написал Тихий на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Спикер МИД подчеркнул, что детали договоренностей останутся засекреченными на годы. По словам Тихого, к вечеру 11 марта, стороны смогли преодолеть тупик и достичь сложных компромиссов. Зеленский, не присутствуя лично, руководил процессом удаленно, особенно активно участвуя в последние часы, когда дорабатывался проект совместного заявления. В городе Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта состоялись переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины. Согласно информации от Министерства иностранных дел Украины, основными вопросами на повестке дня являлись двусторонние отношения между странами и поиск путей к мирному урегулированию конфликта с Россией. По завершении первого этапа диалога, глава администрации президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что разговор с американскими коллегами начался с «очень конструктивной ноты». После краткого перерыва переговоры были возобновлены. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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