В Перми полицейский спас девушку на Коммунальном мосту

В Перми участковый уполномоченный полиции предотвратил необдуманный поступок девушки. Проезжая на служебной машине по Коммунальному мосту, он заметил пермячку, которая сидела на ограждении.
«Чтобы не спугнуть ее, полицейский надел на форму пальто. Капитан полиции Альберт Васильев успел в последний момент схватить девушку и рывком оттащить от ограждения. Затем он начал ее успокаивать и позвонил в дежурную часть», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.
Прибывшие на место росгвардейцы доставили девушку в отдел полиции. Причины, сподвигнувшие ее к необдуманному поступку, устанавливаются.
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