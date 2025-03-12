Проснувшиеся после зимы клещи атаковали жителей Подмосковья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сергиевом Посаде были зафиксированы первые случаи укуса клещей
В Сергиевом Посаде были зафиксированы первые случаи укуса клещей Фото:

В Подмосковье зафиксированы первые случаи укусов жителей клещами из-за раннего наступления весны. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

«Клещи проснулись в Подмосковье. Все из-за раннего наступления климатической весны», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также отметили, что первые случаи укуса человека были зарегистрированы в Сергиевом Посаде.

В связи с этим жителям региона рекомендуется быть особенно внимательными и при появлении признаков укуса немедленно обращаться за медицинской помощью. Министерство здравоохранения советует обрабатывать одежду специальными средствами, тщательно закрывать тело и особенно ноги. При походах в лес рекомендуется носить сапоги и заправлять брюки в носки, а после прогулок — обязательно проводить тщательный осмотр всего тела.

Аномально теплая зима привела к раннему пробуждению клещей не только в Подмосковье, но и в Челябинской области, где также были зафиксированы первые случаи укусов. Эксперты Роспотребнадзора и медицинские специалисты предупреждают о повышенном риске укусов и советуют принять меры профилактики, включая вакцинацию и обработку одежды специальными средствами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье зафиксированы первые случаи укусов жителей клещами из-за раннего наступления весны. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона. «Клещи проснулись в Подмосковье. Все из-за раннего наступления климатической весны», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также отметили, что первые случаи укуса человека были зарегистрированы в Сергиевом Посаде. В связи с этим жителям региона рекомендуется быть особенно внимательными и при появлении признаков укуса немедленно обращаться за медицинской помощью. Министерство здравоохранения советует обрабатывать одежду специальными средствами, тщательно закрывать тело и особенно ноги. При походах в лес рекомендуется носить сапоги и заправлять брюки в носки, а после прогулок — обязательно проводить тщательный осмотр всего тела. Аномально теплая зима привела к раннему пробуждению клещей не только в Подмосковье, но и в Челябинской области, где также были зафиксированы первые случаи укусов. Эксперты Роспотребнадзора и медицинские специалисты предупреждают о повышенном риске укусов и советуют принять меры профилактики, включая вакцинацию и обработку одежды специальными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...