Проснувшиеся после зимы клещи атаковали жителей Подмосковья

В Подмосковье зафиксированы первые случаи укусов жителей клещами из-за раннего наступления весны. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.
«Клещи проснулись в Подмосковье. Все из-за раннего наступления климатической весны», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также отметили, что первые случаи укуса человека были зарегистрированы в Сергиевом Посаде.
В связи с этим жителям региона рекомендуется быть особенно внимательными и при появлении признаков укуса немедленно обращаться за медицинской помощью. Министерство здравоохранения советует обрабатывать одежду специальными средствами, тщательно закрывать тело и особенно ноги. При походах в лес рекомендуется носить сапоги и заправлять брюки в носки, а после прогулок — обязательно проводить тщательный осмотр всего тела.
Аномально теплая зима привела к раннему пробуждению клещей не только в Подмосковье, но и в Челябинской области, где также были зафиксированы первые случаи укусов. Эксперты Роспотребнадзора и медицинские специалисты предупреждают о повышенном риске укусов и советуют принять меры профилактики, включая вакцинацию и обработку одежды специальными средствами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.