Челябинцев предупредили о нашествии клещей

В Челябинской области начали просыпаться клещи. Это повышает риск укуса, заявила врач-инфекционист городской больницы №2 Магнитогорска Татьяна Логинова.
«Зима выдалась аномально теплой. Околонулевые температуры оказались благоприятными для раннего пробуждения клещей. Сейчас риск укуса клеща особенно высок, потому что температура воздуха держится около нуля и выше», — отметила специалист.
Обычно период начала активности приходится на апрель и май. Но в этом году паразиты начали просыпаться раньше. В Магнитогорске уже зафиксированы случаи укуса собак. Врач Логинова посоветовала жителям региона поставить вакцину от клещевых инфекций. Необходимы две внутримышечные инъекции с интервалом до семи месяцев.
Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили о более ранней активности клещей в Челябинской области. Они ожидают, что паразиты окончательно проснутся уже в середине марта.
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