21 февраля 2025

Челябинцев предупредили о нашествии клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещи начинают активность с приходом тепла
Клещи начинают активность с приходом тепла Фото:

В Челябинской области начали просыпаться клещи. Это повышает риск укуса, заявила врач-инфекционист городской больницы №2 Магнитогорска Татьяна Логинова.

«Зима выдалась аномально теплой. Околонулевые температуры оказались благоприятными для раннего пробуждения клещей. Сейчас риск укуса клеща особенно высок, потому что температура воздуха держится около нуля и выше», — отметила специалист.

Обычно период начала активности приходится на апрель и май. Но в этом году паразиты начали просыпаться раньше. В Магнитогорске уже зафиксированы случаи укуса собак. Врач Логинова посоветовала жителям региона поставить вакцину от клещевых инфекций. Необходимы две внутримышечные инъекции с интервалом до семи месяцев.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили о более ранней активности клещей в Челябинской области. Они ожидают, что паразиты окончательно проснутся уже в середине марта.

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В Челябинской области начали просыпаться клещи. Это повышает риск укуса, заявила врач-инфекционист городской больницы №2 Магнитогорска Татьяна Логинова. «Зима выдалась аномально теплой. Околонулевые температуры оказались благоприятными для раннего пробуждения клещей. Сейчас риск укуса клеща особенно высок, потому что температура воздуха держится около нуля и выше», — отметила специалист. Обычно период начала активности приходится на апрель и май. Но в этом году паразиты начали просыпаться раньше. В Магнитогорске уже зафиксированы случаи укуса собак. Врач Логинова посоветовала жителям региона поставить вакцину от клещевых инфекций. Необходимы две внутримышечные инъекции с интервалом до семи месяцев. Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили о более ранней активности клещей в Челябинской области. Они ожидают, что паразиты окончательно проснутся уже в середине марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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