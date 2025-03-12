Рубио: США и Украина обсудили территориальные уступки

В ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта США и Украине обсудили территориальные уступки. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«У нас были разговоры», — ответил Рубио на вопрос, обсуждались ли территориальные уступки. Его слова приводит газета Independent. Он отметил, что хоть уступки и обсуждались, все равно основная часть беседы с украинской делегацией была сосредоточена на общем виде переговорного процесса.
Кроме того, Марко Рубио затронул вопросы будущих контактов с Россией. Он не подтвердил информацию о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но подчеркнул, что Вашингтон намерен связаться с Москвой для дальнейших консультаций.
По итогам переговоров делегаций Украины и США американская администрация призвала к немедленному прекращению огня. Офис украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что Украина готова принять предложение о 30-дневном прекращении огня с возможным продлением. Также США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили военные поставки Украине.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что любые договоренности по Украине будут достигаться на условиях Москвы, а не Вашингтона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Москва не исключает контактов с американскими представителями в ближайшие дни и готова обсудить предложенные инициативы.
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