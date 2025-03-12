Стало известно о контрабанде оружия из Таиланда в Россию

Транспортная полиция возбудила дело против братьев Тумгоевых о контрабанде Glock
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Обвиняемые отправляли пистолеты по почтовой службе
Обвиняемые отправляли пистолеты по почтовой службе Фото:

Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении братьев Магомеда и Салама Тумгоевых и их земляка из Ингушетии Билала Торшхоева о контрабанде популярных пистолетов Glock. По данным следствия, таким образом они могли вывезти до 600 единиц оружия.

«Уголовное дело в отношении фигурантов по п. „в “ ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу РФ огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) возбудил следователь транспортной полиции», — передает «Коммерсант». По данным следствия, братья Тумгоевы, которые были воспитаны в состоятельных семьях общины Батал-Хаджи Белхороева, приняли решение заниматься контрабандой оружия в весенний период 2023 года.

Следствие установило, что с июня по январь 2024 года фигуранты по схеме отправляли пистолеты через почтовые службы. Контрабандный канал раскрыл центр «Э» МВД России и ФСБ, при задержании у них изъяли автомат и пистолет. Фигуранты полностью признали свою вину. Ильяс Белхароев, организатор контрабанды, сейчас скрывается на Украине. С 2011 года через Ингушетию прошло около 200 почтовых отправлений с оружием.

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Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении братьев Магомеда и Салама Тумгоевых и их земляка из Ингушетии Билала Торшхоева о контрабанде популярных пистолетов Glock. По данным следствия, таким образом они могли вывезти до 600 единиц оружия. «Уголовное дело в отношении фигурантов по п. „в “ ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу РФ огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) возбудил следователь транспортной полиции», — передает «Коммерсант». По данным следствия, братья Тумгоевы, которые были воспитаны в состоятельных семьях общины Батал-Хаджи Белхороева, приняли решение заниматься контрабандой оружия в весенний период 2023 года. Следствие установило, что с июня по январь 2024 года фигуранты по схеме отправляли пистолеты через почтовые службы. Контрабандный канал раскрыл центр «Э» МВД России и ФСБ, при задержании у них изъяли автомат и пистолет. Фигуранты полностью признали свою вину. Ильяс Белхароев, организатор контрабанды, сейчас скрывается на Украине. С 2011 года через Ингушетию прошло около 200 почтовых отправлений с оружием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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