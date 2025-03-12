12 марта 2025

Трамп: США обсудили с Украиной территориальные уступки

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Трамп повторил свое заявление о желании прекратить конфликт
Трамп повторил свое заявление о желании прекратить конфликт Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ходе переговоров между Киевом и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта обсуждались не только вопросы перемирия, но и территориальные уступки. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня, <...> мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться», — отметил Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел Белый дом в соцсети X.

Трамп также наметил планы на переговоры с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе. Он выразил мнение, что согласие на перемирие может стать ключевым шагом к завершению украинского конфликта.

В Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций из Украины и Соединенных Штатов, она прошла во вторник 12 марта. По завершении переговоров было выпущено совместное заявление, опубликованное офисом президента Украины Владимира Зеленского. В нем указывается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного перемирия, с возможностью его продления по взаимному согласию сторон. С точки зрения Кремля, это согласие обусловлено утратой Киевом инициативы на фронте.

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В ходе переговоров между Киевом и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта обсуждались не только вопросы перемирия, но и территориальные уступки. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Мы обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня, <...> мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться», — отметил Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел Белый дом в соцсети X. Трамп также наметил планы на переговоры с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе. Он выразил мнение, что согласие на перемирие может стать ключевым шагом к завершению украинского конфликта. В Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций из Украины и Соединенных Штатов, она прошла во вторник 12 марта. По завершении переговоров было выпущено совместное заявление, опубликованное офисом президента Украины Владимира Зеленского. В нем указывается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного перемирия, с возможностью его продления по взаимному согласию сторон. С точки зрения Кремля, это согласие обусловлено утратой Киевом инициативы на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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