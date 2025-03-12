12 марта 2025

Представитель Трампа попросит Россию подписать документ по поводу Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецпредставитель Трампа прибудет в Москву для переговоров
Спецпредставитель Трампа прибудет в Москву для переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Во время своего визита в Москву спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует добиться от России подписания договора о прекращении огня на территории Украины. Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

«Наша команда активно работает. Уиткофф направляется в Москву, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», — сказала Левитт в эфире Fox News.

Президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что решение конфликта на Украине должно привести к обеспечению долгосрочного мира, а не временному прекращению боевых действий. По его словам, временное перемирие может предоставить Киеву время для перегруппировки и усиления своих вооруженных сил.

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Во время своего визита в Москву спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует добиться от России подписания договора о прекращении огня на территории Украины. Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт. «Наша команда активно работает. Уиткофф направляется в Москву, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», — сказала Левитт в эфире Fox News. Президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что решение конфликта на Украине должно привести к обеспечению долгосрочного мира, а не временному прекращению боевых действий. По его словам, временное перемирие может предоставить Киеву время для перегруппировки и усиления своих вооруженных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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