Во время своего визита в Москву спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует добиться от России подписания договора о прекращении огня на территории Украины. Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.
«Наша команда активно работает. Уиткофф направляется в Москву, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», — сказала Левитт в эфире Fox News.
Президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что решение конфликта на Украине должно привести к обеспечению долгосрочного мира, а не временному прекращению боевых действий. По его словам, временное перемирие может предоставить Киеву время для перегруппировки и усиления своих вооруженных сил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.