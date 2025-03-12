12 марта 2025

Путин объявил террористами военнопленных ВСУ в Курской области

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Путин заявил, что юридически военнопленные под Курском являются террористами
Путин заявил, что юридически военнопленные под Курском являются террористами Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия будет относиться к военным ВСУ, попавшим в плен под Курском, как к террористам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам», — сказал Путин в ходе совещания по поводу продвижения ВС РФ в регионе. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

При этом президент подчеркнул, что ко всем военнопленным необходимо относиться гуманно. При этом иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции, отметил российский лидер.

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Россия будет относиться к военным ВСУ, попавшим в плен под Курском, как к террористам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам», — сказал Путин в ходе совещания по поводу продвижения ВС РФ в регионе. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». При этом президент подчеркнул, что ко всем военнопленным необходимо относиться гуманно. При этом иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции, отметил российский лидер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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