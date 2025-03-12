Путин объявил террористами военнопленных ВСУ в Курской области

Россия будет относиться к военным ВСУ, попавшим в плен под Курском, как к террористам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам», — сказал Путин в ходе совещания по поводу продвижения ВС РФ в регионе. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
При этом президент подчеркнул, что ко всем военнопленным необходимо относиться гуманно. При этом иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции, отметил российский лидер.
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