Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о попытках Киева создать в Курской области стратегический плацдарм для дальнейшего использования в переговорах. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел президент с курской группировкой.
«Киевский режим ставил целью создание в Курской области стратегического плацдарма для использования его в качестве разменной монеты в переговорах с Россией», — сказал Герасимов Путину. Его доклад транслировался в эфире канала «Россия 24».
На совещании, которое прошло 12 марта, обсуждались текущие аспекты безопасности Курской области и меры по укреплению границы. Герасимов заявил, что ВС РФ освободили почти весь регион.
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