12 марта 2025

Герасимов: Киев строил планы касательно Курской области

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Герасимов заявил о провале Киева под Курском
Герасимов заявил о провале Киева под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о попытках Киева создать в Курской области стратегический плацдарм для дальнейшего использования в переговорах. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел президент с курской группировкой.

«Киевский режим ставил целью создание в Курской области стратегического плацдарма для использования его в качестве разменной монеты в переговорах с Россией», — сказал Герасимов Путину. Его доклад транслировался в эфире канала «Россия 24».

На совещании, которое прошло 12 марта, обсуждались текущие аспекты безопасности Курской области и меры по укреплению границы. Герасимов заявил, что ВС РФ освободили почти весь регион.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о попытках Киева создать в Курской области стратегический плацдарм для дальнейшего использования в переговорах. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел президент с курской группировкой. «Киевский режим ставил целью создание в Курской области стратегического плацдарма для использования его в качестве разменной монеты в переговорах с Россией», — сказал Герасимов Путину. Его доклад транслировался в эфире канала «Россия 24». На совещании, которое прошло 12 марта, обсуждались текущие аспекты безопасности Курской области и меры по укреплению границы. Герасимов заявил, что ВС РФ освободили почти весь регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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