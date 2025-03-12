12 марта 2025

ВС РФ вышли в Сумскую область из курского приграничья

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ВС РФ продолжают уничтожение противника на курской земле
ВС РФ продолжают уничтожение противника на курской земле Фото:

Российские военные вышли в Сумскую область из курского приграничья и на некоторых направлениях перешли госграницу. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Там они продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Герасимов сообщил президенту об освобождении 86% территории Курской области. Генерал также указал, что Киев планировал создать стратегической плацдарм в курском приграничье, чтобы использовать его в качестве разменной монеты в переговорах с Россией, пишет 360.ru

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Российские военные вышли в Сумскую область из курского приграничья и на некоторых направлениях перешли госграницу. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. «На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Там они продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину. Ранее Герасимов сообщил президенту об освобождении 86% территории Курской области. Генерал также указал, что Киев планировал создать стратегической плацдарм в курском приграничье, чтобы использовать его в качестве разменной монеты в переговорах с Россией, пишет 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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