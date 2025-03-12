ВС РФ вышли в Сумскую область из курского приграничья

Российские военные вышли в Сумскую область из курского приграничья и на некоторых направлениях перешли госграницу. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Там они продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее Герасимов сообщил президенту об освобождении 86% территории Курской области. Генерал также указал, что Киев планировал создать стратегической плацдарм в курском приграничье, чтобы использовать его в качестве разменной монеты в переговорах с Россией, пишет 360.ru.
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