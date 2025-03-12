12 марта 2025

Советник Трампа по Украине связался с коллегой из России

© Служба новостей «URA.RU»
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США налаживают контакты с РФ
США налаживают контакты с РФ Фото:

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры с российским коллегой, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по нацбезопасности провел телефонный разговор со своим российским коллегой», — заявила Левитт в эфире телеканала Fox News. Э

Белый дом уточнил, что Украина уже выразила согласие на прекращение огня и готовность к реализации долгосрочного мирного плана. Теперь Вашингтон ожидает аналогичных шагов от Москвы, что может значительно повлиять на дальнейшее развитие событий в регионе. В Кремле подчеркивали, что Киев вынужден соглашаться на мир, поскольку проигрывает на фронте.

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Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры с российским коллегой, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по нацбезопасности провел телефонный разговор со своим российским коллегой», — заявила Левитт в эфире телеканала Fox News. Э Белый дом уточнил, что Украина уже выразила согласие на прекращение огня и готовность к реализации долгосрочного мирного плана. Теперь Вашингтон ожидает аналогичных шагов от Москвы, что может значительно повлиять на дальнейшее развитие событий в регионе. В Кремле подчеркивали, что Киев вынужден соглашаться на мир, поскольку проигрывает на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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