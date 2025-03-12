Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры с российским коллегой, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по нацбезопасности провел телефонный разговор со своим российским коллегой», — заявила Левитт в эфире телеканала Fox News. Э
Белый дом уточнил, что Украина уже выразила согласие на прекращение огня и готовность к реализации долгосрочного мирного плана. Теперь Вашингтон ожидает аналогичных шагов от Москвы, что может значительно повлиять на дальнейшее развитие событий в регионе. В Кремле подчеркивали, что Киев вынужден соглашаться на мир, поскольку проигрывает на фронте.
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