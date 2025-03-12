12 марта 2025

Bloomberg: Британия и Франция пытаются создать план по вводу войск на Украину

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Великобритания и Франция настаивают на размещении солдат НАТО на Украине
Великобритания и Франция настаивают на размещении солдат НАТО на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Великобритания и Франция соревнуются за разработку плана по вводу войск на Украину, с которым будет согласен президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Bloomberg. 

«Две единственные ядерные державы Европы пытаются разработать план, который поможет гарантировать безопасность Киева, в то время как Трамп пытается добиться урегулирования конфликта с Россией. В то же время Москва требует значительного сокращения численности украинских военных в рамках любого урегулирования», — пишет агентство Bloomberg.

Руководители Великобритании и Франции считают, что размещение европейских войск в Украине является неотъемлемой частью прочного и прочного мирного решения. Тем не менее Россия ясно дала понять, что не согласится с присутствием войск стран НАТО на Украине, отмечает агентство.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Европа и Великобритания желают продолжения украинского конфликта. Министр отметил, что российские власти поражает одержимость Запада миротворцами, особенно со стороны французского президента Эммануэля Макрона, пишет телеканал RT

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Великобритания и Франция соревнуются за разработку плана по вводу войск на Украину, с которым будет согласен президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Bloomberg.  «Две единственные ядерные державы Европы пытаются разработать план, который поможет гарантировать безопасность Киева, в то время как Трамп пытается добиться урегулирования конфликта с Россией. В то же время Москва требует значительного сокращения численности украинских военных в рамках любого урегулирования», — пишет агентство Bloomberg. Руководители Великобритании и Франции считают, что размещение европейских войск в Украине является неотъемлемой частью прочного и прочного мирного решения. Тем не менее Россия ясно дала понять, что не согласится с присутствием войск стран НАТО на Украине, отмечает агентство. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Европа и Великобритания желают продолжения украинского конфликта. Министр отметил, что российские власти поражает одержимость Запада миротворцами, особенно со стороны французского президента Эммануэля Макрона, пишет телеканал RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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