НАТО планирует новые акты саботажа против российских трубопроводов, танкеров и сухогрузов. Такое мнение выразил помощник президента РФ Николай Патрушев. По его словам, Североатлантический альянс продолжает использовать угрозы как главный инструмент в международных отношениях, особенно активно блокируя Россию в Балтийском регионе и игнорируя возможности восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном.
«Страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся нештатных ситуаций на торговых судах, выходе из строя подводной инфраструктуры. По имеющейся информации, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов», — заявил Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».
Он также добавил, что текущее обострение напряженности в регионе может быть спланировано Великобританией, стремящейся подорвать процесс нормализации российско-американских отношений и переговоры по Украине. Он указал на решения последнего саммита Евросоюза о масштабной милитаризации, предсказывая увеличение военных угроз для России.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров озвучил, что Россия ни на каких условиях не примет размещения войск НАТО на Украине. По его словам, РФ считает их угрозой собственной безопасности. Информацию передавал 360.ru.
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