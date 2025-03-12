Пермским аграриям выделят субсидии для подготовки к посевной

В Перми прошло совещание под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина, посвященное подготовке к весенним полевым работам в северной части Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и представители пяти соседних регионов.
Глава региона подчеркнул важность оперативного финансирования аграриев для успешного начала сезона. «Наши регионы находятся в зоне повышенного внимания, из-за сложного климата нам нужно готовиться к началу сельскохозяйственных работ особенно тщательно. Задача на сегодняшний день — как можно скорее довести субсидии нашим аграриям, чтобы у них была возможность закупить семена, обновить сельхозтехнику к посевному сезону», — отметил Махонин.
Губернатор Пермского края дал указание региональному министерству агропромышленного комплекса помогать аграриям при неблагоприятных погодных условиях и контролировать качество работ. Сейчас на помощь аграриям региона выделено почти 800 млн рублей субсидий. Перед тем, как они начнут работы, требуется внести 1,5 млрд рублей.
Деньги можно потратить на покупку новой техники. Субсидии также выделяются на возмещение части затрат по договорам лизинга. Также на текущий год утвердили дорожную карту профилактики во время пожароопасного сезона.
Ранее в Перми проходила выставка-форум «Агротехнологии-2025». В рамках мероприятия обсуждались инновации в агропромышленном комплексе и проходило совещание под руководством заместителя министра сельского хозяйства Андрея Разина.
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