ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» Надин Серовски

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала все банковские счета известной блогерши Надин Серовски. Блокировка последовала после того, как девушка не предоставила необходимые декларации по своему индивидуальному предпринимательству (ИП).
Известно, что проблемы с налоговой у Надин начались еще в декабре 2024 года, когда ФНС начала проверку бухгалтерской отчетности ее ИП. «Часть счетов заблокировали. А на днях заблочили и все оставшиеся», — сообщает SHOT.
К сентябрю прошлого года долг Серовски перед ФНС составлял 68 миллионов рублей, который она впоследствии погасила. Надин продолжает вести активную деятельность. В феврале 2025 года она зарегистрировала ООО «Надин Надин», специализирующееся на рекламной деятельности. Также у нее функционирует компания «Феномен Бьюти», основанная в 2023 году, которая недавно выпустила собственную линейку косметики.
Надежда Артамонова (настоящее имя блогерши) успешно монетизирует свои социальные сети, получая значительные суммы за размещение рекламных материалов. Стоимость двух сторис в ее исполнении составляет 300 тысяч рублей. Кроме того, она предлагает услуги по созданию рекламных роликов. После возникновения проблем у другой известной блогерши Елены Блиновской, Надин с дочерью уехала в Дубай и не планирует возвращаться в Россию.
Блогер Надин Серовски — «звезда» марафонов. За «скромные» 500 тысяч рублей она обещает «распаковать» личность и за фантастические суммы предлагает программы похудения. Не так давно «принцессой марафонов» заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба — девушке выставили многомиллионный счет. Чем еще известна Серовски — в материале 360.ru.
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