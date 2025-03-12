Челябинка подмешала малолетнему сыну наркотики в еду, ребенок скончался

Жительница Миасса (Челябинская область) обвиняется в смерти собственного двухгодовалого сына. Предварительно, она подмешала ему в еду наркотик, рассказал URA.RU источник. Доза стала для малыша смертельной.
«Малыш умер в январе. Сначала думали, что он скончался от врожденных заболеваний. Но результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть наступила из-за отравления наркотиком», — рассказал источник.
По данным URA.RU, после выявления причины смерти мать ребенка была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
URA.RU связалась с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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