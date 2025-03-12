12 марта 2025

Челябинка подмешала малолетнему сыну наркотики в еду, ребенок скончался

© Служба новостей «URA.RU»
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Доза стала для малыша смертельной
Доза стала для малыша смертельной Фото:

Жительница Миасса (Челябинская область) обвиняется в смерти собственного двухгодовалого сына. Предварительно, она подмешала ему в еду наркотик, рассказал URA.RU источник. Доза стала для малыша смертельной.

«Малыш умер в январе. Сначала думали, что он скончался от врожденных заболеваний. Но результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть наступила из-за отравления наркотиком», — рассказал источник.

По данным URA.RU, после выявления причины смерти мать ребенка была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

URA.RU связалась с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Жительница Миасса (Челябинская область) обвиняется в смерти собственного двухгодовалого сына. Предварительно, она подмешала ему в еду наркотик, рассказал URA.RU источник. Доза стала для малыша смертельной. «Малыш умер в январе. Сначала думали, что он скончался от врожденных заболеваний. Но результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть наступила из-за отравления наркотиком», — рассказал источник. По данным URA.RU, после выявления причины смерти мать ребенка была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). URA.RU связалась с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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