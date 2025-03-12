12 марта 2025

Жителям ХМАО предлагают работу на удаленке с зарплатой в 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакансии на удаленке с зарплатой в четверть миллиона предлагают югорчанам
Вакансии на удаленке с зарплатой в четверть миллиона предлагают югорчанам Фото:

В Югре предлагают вакансии на удаленке, где можно заработать до четверти миллиона рублей в месяц. Предложения компаний размещены на сайте «Авито».

«Специалист по охране труда, зарплатой 100 000-250 000 тысяч рублей. В связи с высоким спросом, мы ищем специалистов по охране труда для сотрудничества на условиях частичной занятости, как удаленно, так и в офисе», — сообщает работодатель из Сургута. От кандидатов требуется проводить аудиты по охране труда, разрабатывать документацию, в том числе по пожарной безопасности, участвовать при необходимости в расследованиях несчастных случаев на производстве.

До четверти миллиона предлагает зарплату сургутская компания сотруднику тендерного отдела на удаленке. Специалисту придется заниматься государственными и коммерческими закупками.

Менеджер по продажам уcлуг бaнкpотcтвa в Сургуте может заработать от 80 000 до 200 000 рублей. Одно из главных требований к кандидату — стрессоустойчивость, профессиональная эмпатия, активная жизненная позиция. График работы удаленный — 5/2, с 09:00 до 18:00.

Ранее URA.RU рассказало, что жителей ХМАО зовут работать в Израиль на зарплату в 350 тысяч рублей. Вакансии сиделок открыты в доме престарелых. 

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В Югре предлагают вакансии на удаленке, где можно заработать до четверти миллиона рублей в месяц. Предложения компаний размещены на сайте «Авито». «Специалист по охране труда, зарплатой 100 000-250 000 тысяч рублей. В связи с высоким спросом, мы ищем специалистов по охране труда для сотрудничества на условиях частичной занятости, как удаленно, так и в офисе», — сообщает работодатель из Сургута. От кандидатов требуется проводить аудиты по охране труда, разрабатывать документацию, в том числе по пожарной безопасности, участвовать при необходимости в расследованиях несчастных случаев на производстве. До четверти миллиона предлагает зарплату сургутская компания сотруднику тендерного отдела на удаленке. Специалисту придется заниматься государственными и коммерческими закупками. Менеджер по продажам уcлуг бaнкpотcтвa в Сургуте может заработать от 80 000 до 200 000 рублей. Одно из главных требований к кандидату — стрессоустойчивость, профессиональная эмпатия, активная жизненная позиция. График работы удаленный — 5/2, с 09:00 до 18:00. Ранее URA.RU рассказало, что жителей ХМАО зовут работать в Израиль на зарплату в 350 тысяч рублей. Вакансии сиделок открыты в доме престарелых. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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