Жителям ХМАО предлагают работу на удаленке с зарплатой в 250 тысяч рублей

В Югре предлагают вакансии на удаленке, где можно заработать до четверти миллиона рублей в месяц. Предложения компаний размещены на сайте «Авито».
«Специалист по охране труда, зарплатой 100 000-250 000 тысяч рублей. В связи с высоким спросом, мы ищем специалистов по охране труда для сотрудничества на условиях частичной занятости, как удаленно, так и в офисе», — сообщает работодатель из Сургута. От кандидатов требуется проводить аудиты по охране труда, разрабатывать документацию, в том числе по пожарной безопасности, участвовать при необходимости в расследованиях несчастных случаев на производстве.
До четверти миллиона предлагает зарплату сургутская компания сотруднику тендерного отдела на удаленке. Специалисту придется заниматься государственными и коммерческими закупками.
Менеджер по продажам уcлуг бaнкpотcтвa в Сургуте может заработать от 80 000 до 200 000 рублей. Одно из главных требований к кандидату — стрессоустойчивость, профессиональная эмпатия, активная жизненная позиция. График работы удаленный — 5/2, с 09:00 до 18:00.
Ранее URA.RU рассказало, что жителей ХМАО зовут работать в Израиль на зарплату в 350 тысяч рублей. Вакансии сиделок открыты в доме престарелых.
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