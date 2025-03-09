Жителей ХМАО зовут работать в Израиль на зарплату в 350 тысяч рублей

В Югре открыты вакансии для сиделок в израильский дом престарелых на зарплату от 290 до 350 тысяч рублей. Объявления размещены на сайте «Авито».
«Cидeлка в дoм преcтaрелых в Изpаилe. Заработная плата 290 000 — 350 000 рублей. Работа для граждан РФ, Белоруссии, Молдовы, Украины. Проезд оплачивает соискатель», — следует из сообщения на сайте бесплатных объявлений
Работодатель приводит пример расчета зарплаты: 35-38 шекелей в час * 10-12 часов * 25-26 рабочих дней = 8 750 — 12 000 шекелей в месяц. Это 2400 — 3350 долларов в месяц. Дополнительно можно заработать 200 — 700 долларов, если брать подработку в вечернее время или выходные.
Соискателей предупреждают, что при переезде в Израиль и трудоустройстве придется нести дополнительные затраты. На проживание потребуется 345 долларов, сумму вычтут из зарплаты, заранее ничего платить не нужно. Также работник обязан по прибытии оплатить медицинскую страховку стоимостью 60 долларов. При этом, лечение по такой страховке включает в себя только приобретённые заболевания в Израиле, а не привезённые или хронические. Стоматология не входит в страховое покрытие. А вот питание сиделкам обещают бесплатное — за счет дома престарелых.
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