Эксперт назвала самый вредный шоколад

Шоколад любят все без исключения — и взрослые, и дети. Однако не весь шоколад обладает полезными свойствами. В беседе с URA.RU преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева рассказала, какой шоколад вреден для здоровья и в чем польза натурального продукта.
Белый против горького
Самым вредным считается белый шоколад, сообщила Инга Беляева. По ее словам, в отличие от других видов шоколада в белый добавляется маленькое количество какао-продуктов. Польза какао-бобов заключается в наличии белка, антиоксидантов, которые помогают повысить иммунитет. Кроме того, в белом шоколаде присутствует много химических добавок.
Самым полезным шоколадом является горький. Именно в нем содержится меньше всего дополнительных ингредиентов и больше всего какао-продуктов. «Темный шоколад выводит из организма кортизол и катехоламины — гормоны, отвечающие за реакцию на стресс. Благодаря этому свойству натуральный шоколад оберегает человека от излишнего перевозбуждения во время неприятных ситуаций», — рассказывает эксперт.
Белый налет на шоколаде: опасен или нет
Белый налет на шоколаде не означает, что продукт испорчен и вреден для здоровья. Такой налет называется жировым «поседением» и говорит о том, что из-за резких перепадов температур на поверхность шоколада переместилось какао-масло.
«Для шоколада нежелательны температурные „качели“, которые приводят к поседению шоколада — это белый налет, который появляется на плитке при нарушении температурного режима», — сообщает Инга Беляева. При этом отмечается, что белый налет на шоколаде безопасен, и говорит о том, что в шоколаде находятся какао продукты. Специалист рекомендует хранить шоколад при температуре в 15–22 градусов и влажности не выше 65%. Также стоит избегать солнечных лучей, мест у батарей и других источников тепла.
В чем польза натурального шоколада
Инга Беляева выделила полезные свойства натурального шоколада. Она подчеркнула, что шоколад содержит флавоноиды, способствующие улучшению кровообращения мозга и повышению уровня концентрации. Кроме того, содержащиеся в шоколаде теобромин, железо и магний благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, повышают настроение и уровень энергии.
«Особое значение имеют антиоксиданты, находящиеся в составе какао. Именно благодаря им употребление горького шоколада повышает иммунитет и приносит максимальную пользу здоровью», — указала Беляева.
Эксперт также обратила внимание на присутствие в качественном шоколаде алкалоидов, которые способствуют сохранению зубной эмали. В состав шоколада также входит кофеин, который увеличивает физическую активность и снижает вероятность инфаркта.
Как определить, что шоколад натуральный
Шоколад можно считать натуральным только в том случае, если в его составе присутствует какао-масло, а не его заменители, говорится на сайте Роспотребнадзора. Продукты, в которых используется подсолнечное, соевое, хлопковое или пальмовое масло вместо какао-масла, классифицируются как сладкие кондитерские плитки.
Шоколад бывает молочным, горьким, сливочным и белым. Один из признаков качественного шоколада — это сухой хруст при его разламывании. Кусочек такого шоколада легко тает во рту, поскольку температура плавления какао-масла составляет 32 градуса, что немного ниже нормальной температуры человеческого тела. В отличие от него, сладкая кондитерская плитка требует усилий для разгрызания и оставляет на языке неприятное «сальное» послевкусие.
Как выбрать шоколад: внимание на этикету
На упаковке шоколадных изделий должны быть представлены: товарный знак, наименование и адрес производителя, наименования экспортера и импортера, страна и место происхождения товара, говорится на сайте Роспотребнадзора. Также обязательно должны быть указаны наименование изделия, состав основных компонентов, чистый вес продукта.
При покупке важно обратить внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения, а также информацию о пищевой энергетической ценности 100 граммов продукта, обозначение стандарта (ГОСТ 6534—89) и маркировку ЕАС.
Для упаковок с диабетическим шоколадом должно быть указано содержание подсластителей (ксилит, сорбит, маннит) с ограничением потребления до 30 граммов в сутки и специальный символ, указывающий на принадлежность к диабетическим продуктам. Также должна быть отметка о том, что продукт рекомендуется употреблять по назначению врача.
Сколько хранить шоколад
Длительность сохранности шоколада зависит от различных факторов, включая его тип, наличие добавок или начинок, а также условия, в которых он хранится. Темный шоколад способен сохранять свои качества до двух лет, в то время как молочный и белый шоколад обычно подходят для употребления в течение одного года. Шоколад, содержащий различные добавки, имеет более короткий срок годности — примерно шесть месяцев.
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