Постные десерты без сахара: здоровые сладости для Великого поста

Список рецептов десертов без сахара в Великий пост
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Даже самые простые десерты могут быть очень вкусными
Даже самые простые десерты могут быть очень вкусными Фото:

Великий пост — самый строгий в году, требующий соблюдения правил питания, в том числе отказ от привычных десертов. Однако рацион в этот период все же можно разнообразить и сделать его полезным. URA.RU подготовило топ рецептов десертов без сахара, которые можно готовить в Великий пост. 

Польза и вред сахара

Сахар не входит в число продуктов, запрещенных к употреблению в Великий пост. Однако блюда, приготовленные из натуральных продуктов без добавления сахара, намного полезнее и вкуснее, считает диетолог Дарья Русакова. По ее словам, сахар — это источник энергии. Глюкоза, которая является простым сахаром, необходима для работы мозга и мышц, и полностью исключить сахар нельзя. Вместо этого стоит ограничить количество добавленных сахаров, считает специалист. Она отметила, что допустимое количество сахара в сутки не должно превышать 50 граммов у взрослых и 25 граммов у детей.

«Добавленный сахар сейчас врачи рекомендуют исключать или минимизировать в рационе, так как он не считается полезным продуктом. Он не несет в себе никакой витаминной и минеральной нагрузки», — отметила эксперт.

По ее словам, природные продукты, содержащие углеводы, — зерновые, фрукты, овощи и даже продукты животного происхождения, — и так содержат в своем составе углеводы, которые превращаются в глюкозу. Она также отметила, что глюкоза в чистом виде может провоцировать такие заболевания, как ожирение, сахарный диабет второго типа, также различные проблемы с зубной эмалью.

«Сахар вреден для сердечно-сосудистой системы. Есть данные, что именно глюкоза, повышенное потребление сахара, влияет на развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Дарья Русакова.

Какие продукты с сахаром вредят здоровью

Наибольший вред организму несут напитки с добавленным сахаром, заявила Русакова. По ее словам, в этот список входят газированные напитки, чай и кофе с сахаром, а также различные жидкие кисломолочные напитки с сахаром.

«Они быстро всасываются, приводя к пику глюкозы, выбросу инсулина и злоупотребление сладкими напитками в ежедневном режиме, как правило, приводят к развитию сахарного диабета второго типа. Особенно эта проблема сейчас актуальна у подростков и детей», — отметила диетолог.

Десерты

Халва

Халва - одно из самых распространенных лакомств
Халва - одно из самых распространенных лакомств
Фото:

Халва — это восточная сладость из орехов, семян и сахара. Самый бюджетный ингредиент для приготовления халвы — семена подсолнечника. В этом рецепте используются семечки со скорлупой, что придает халве темный оттенок. Тем, кто желает получить светлую халву, нужно использовать очищенные семечки.

Ингредиенты:

  • Семечки неочищенные — 1 стакан;
  • Семечки очищенные — 1 стакан;
  • Мука — около 1 стакана;
  • Сироп — 0,3-0,5 стакана;
  • Подсолнечное масло — 0,5 стакана.

Приготовление: для начала подсушите семечки на сковороде. Затем приступите к обжариванию муки. Это можно сделать либо отдельно, либо вместе с семечками, не забывая при этом постоянно помешивать. После того как семечки обжарены, измельчите их с помощью блендера или мясорубки до получения однородной массы. Далее смешайте полученное измельченное сырье с сиропом и растительным маслом до формирования однородной массы. Полученную смесь поместите в форму и хорошо утрамбуйте. Готовую форму отправьте в холодильник для того, чтобы халва спрессовалась.

Пастила из яблок

Для приготовления этого лакомства можно взять корицу, мускатный орех, молотый имбирь, кардамон. Это будет и вкусно и полезно!

Ингредиенты:

  • Яблоки — 400 г;
  • Вода (для варки) — несколько столовых ложек;
  • Вода (для замачивания яблок) — произвольно;
  • Лимонная кислота — произвольно;
  • Сладкие пряности (необязательно) — по вкусу.

Приготовление: аккуратно срезать шкурку яблок и удалить сердцевинки. Сами яблочные ломтики погружайте в воду, желательно подкисленную лимонным соком или лимонной кислотой, чтобы яблоки не потемнели. Яблочные кусочки выложите в кастрюлю, добавьте пару столовых ложек воды, доведите до кипения и тушите до полного размягчения яблок. Измельчите разваренные яблоки при помощи блендера в пюре. Выложите его на лист пергаментной бумаги.

Поставьте в духовку, разогретую до 50-60 градусов, и подсушивайте в течение нескольких часов до желаемой степени эластичности. Готовая пастила при касании не должна липнуть к рукам. Отделите ее от бумаги, пастила будет очень хорошо отделяться, и нарежьте кусочками произвольной формы

Конфеты с черносливом

Конфеты из чернослива понравятся и взрослым, и детям
Конфеты из чернослива понравятся и взрослым, и детям
Фото:

Конфеты всегда пользуются большой популярностью среди сладкоежек. А лакомства приготовленные в домашних условиях еще вкуснее, так как для их приготовления выбираются самые качественные и полезные продукты.

Ингредиенты:

  • Черный шоколад — 100 г;
  • Чернослив — 200 г;
  • Миндаль — 40 г.

Приготовление: чернослив тщательно промывается, высушивается и помещается в миску вместе с миндалем. Для измельчения сухофруктов и орехов используется блендер или мясорубка с мелкой насадкой. Из полученной массы формируются шарики нужного размера.

В это время шоколадную плитку разбивают на кусочки, перекладывают в миску и ставят на водяную баню таким образом, чтобы дно миски не касалось поверхности воды. При помощи силиконовой лопатки шоколад доводят до жидкого состояния, постоянно помешивая. С помощью деревянной шпажки или вилки шарики обмакивают в шоколад, обеспечивая равномерное покрытие со всех сторон.

Конфеты с финиками и овсяными хлопьями

Такие конфеты удивят даже гурманов. Сочетание фиников с овсяными хлопьями придает конфетам особый изысканный вкус.

Ингредиенты: 

  • Финики — 50 г;
  • Овсяные хлопья — 30 г;
  • Какао — 1 ч.л.

Приготовление: из фиников удалите косточки, залейте финики кипятком и оставьте на 10 минут. Слейте воду с фиников и соедините их с овсяными хлопьями и какао. Измельчите все до однородной массы. Сформируйте шарики размером с грецкий орех. Конфеты с финиками и овсяными хлопьями готовы, приятного аппетита.

Десерт из банана и шоколада

Этот десерт очень шоколадный, с достаточно ярким банановым вкусом, который замечательно сочетается с корицей.

Ингредиенты: 

  • Банан — 300 г (чистый вес);
  • Шоколад темный 65-85% — 200 г;
  • Корица молотая — 1 ч.л.

Приготовление: расплавьте шоколад удобным для вас способом. Далее, бананы необходимо измельчить в блендере до получения гладкого пюре. В полученное банановое пюре добавьте растопленный шоколад и немного корицы, тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Подготовьте форму, выстеленную пергаментом, и выложите в нее смесь. Закройте форму крышкой и поместите в холодильник на 2-3 часа для застывания. По истечении указанного времени десерт застынет и будет готов к подаче.

Банановый сорбет

Вкусный и полезный десерт можно приготовить буквально за несколько минут. Большую часть времени займет чистка апельсина.

Ингредиенты

  • Бананы — 3 шт;
  • Апельсин — 1/2 шт;
  • Мята — 5-6 листиков.

Приготовление: очистите банан, нарежьте на мелкие кусочки и поместите в блендер. Апельсин также очистите от кожуры, разделите на дольки и нарежьте их на мелкие части. Добавьте в чашу блендера. Тщательно промойте листья мяты и добавьте к фруктам.

Закройте крышку блендера и измельчите содержимое на высокой скорости в течение 2-3 минут. Готовую фруктовую массу равномерно распределите по формочкам, вставьте в каждую палочку и поместите в морозильную камеру на несколько часов до полного застывания.

Десерт с манго, клубникой и чиа

Десерт из фруктов не только вкусный, но и полезный
Десерт из фруктов не только вкусный, но и полезный
Фото:

Такой десерт может не просто украсить завтрак, но и стать одним из центральных блюд на встрече с друзьями.

Ингредиенты:

  • Семена чиа — 3 ст.л.;
  • Клубника — 400 г
  • Банан — 3 шт;
  • Манго — 1 шт.

Приготовление: помоем клубнику и пюрируем ее. Добавим семена в клубнику. Размешаем их и оставим на 5 часов минимум. Они набухнут. Порежем манго и банан. Разливаем в бокалы. Сначала банановое пюре затем клубнику. И сверху кладем еще раз банановое пюре и украшаем ягодами.

Арахисовая паста с финиками

Арахисовая паста станет отличным топпингом для каши или добавкой к завтраку. 

Ингредиенты:

  • Арахис — 150 г
  • Финики — 100 г
  • Соль — 1 щепотка
  • Масло растительное без запаха — 1-2 ст.л.

Приготовление: арахис следует тщательно промыть, меняя воду несколько раз, чтобы удалить шелуху с орехов. Финики также необходимо хорошо промыть и избавиться от косточек. После этого арахис следует переложить в чашу блендера и измельчить до состояния мелкой крошки. Финики можно переработать на мясорубке, однако если у вас имеется мощный блендер, то вы можете использовать его для измельчения фиников. Добавьте финики в чашу блендера, влейте растительное масло и добавьте соль. Запустите блендер, чтобы ингредиенты хорошо соединились в однородную массу.

Гранат в шоколаде

Этот десерт кажется необычным, но готовится всего из двух ингредиентов. Вкус получается нежным и изысканным. 

Ингредиенты:

  • Гранат крупный — 1 шт.
  • Черный шоколад — 100 г

Приготовление: промойте гранат и разделите его на несколько частей. Осторожно выньте зернышки и поместите их в небольшую миску. Шоколад наломайте на мелкие кусочки, переложите в чашу и растопите его либо в микроволновой печи, либо на водяной бане. Добавьте к растопленному шоколаду зерна граната и хорошо перемешайте. Возьмите силиконовые формы для кексов и распределите в них по 1-2 столовые ложки шоколадной смеси с зернами граната. Поместите формы в морозильную камеру минимум на 4-5 часов или оставьте на ночь. Достаньте десерт из морозильника и аккуратно выньте его из формочек.

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Великий пост — самый строгий в году, требующий соблюдения правил питания, в том числе отказ от привычных десертов. Однако рацион в этот период все же можно разнообразить и сделать его полезным. URA.RU подготовило топ рецептов десертов без сахара, которые можно готовить в Великий пост.  Польза и вред сахара Сахар не входит в число продуктов, запрещенных к употреблению в Великий пост. Однако блюда, приготовленные из натуральных продуктов без добавления сахара, намного полезнее и вкуснее, считает диетолог Дарья Русакова. По ее словам, сахар — это источник энергии. Глюкоза, которая является простым сахаром, необходима для работы мозга и мышц, и полностью исключить сахар нельзя. Вместо этого стоит ограничить количество добавленных сахаров, считает специалист. Она отметила, что допустимое количество сахара в сутки не должно превышать 50 граммов у взрослых и 25 граммов у детей. «Добавленный сахар сейчас врачи рекомендуют исключать или минимизировать в рационе, так как он не считается полезным продуктом. Он не несет в себе никакой витаминной и минеральной нагрузки», — отметила эксперт. По ее словам, природные продукты, содержащие углеводы, — зерновые, фрукты, овощи и даже продукты животного происхождения, — и так содержат в своем составе углеводы, которые превращаются в глюкозу. Она также отметила, что глюкоза в чистом виде может провоцировать такие заболевания, как ожирение, сахарный диабет второго типа, также различные проблемы с зубной эмалью. «Сахар вреден для сердечно-сосудистой системы. Есть данные, что именно глюкоза, повышенное потребление сахара, влияет на развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Дарья Русакова. Какие продукты с сахаром вредят здоровью Наибольший вред организму несут напитки с добавленным сахаром, заявила Русакова. По ее словам, в этот список входят газированные напитки, чай и кофе с сахаром, а также различные жидкие кисломолочные напитки с сахаром. «Они быстро всасываются, приводя к пику глюкозы, выбросу инсулина и злоупотребление сладкими напитками в ежедневном режиме, как правило, приводят к развитию сахарного диабета второго типа. Особенно эта проблема сейчас актуальна у подростков и детей», — отметила диетолог. Десерты Халва Халва — это восточная сладость из орехов, семян и сахара. Самый бюджетный ингредиент для приготовления халвы — семена подсолнечника. В этом рецепте используются семечки со скорлупой, что придает халве темный оттенок. Тем, кто желает получить светлую халву, нужно использовать очищенные семечки. Ингредиенты: Приготовление: для начала подсушите семечки на сковороде. Затем приступите к обжариванию муки. Это можно сделать либо отдельно, либо вместе с семечками, не забывая при этом постоянно помешивать. После того как семечки обжарены, измельчите их с помощью блендера или мясорубки до получения однородной массы. Далее смешайте полученное измельченное сырье с сиропом и растительным маслом до формирования однородной массы. Полученную смесь поместите в форму и хорошо утрамбуйте. Готовую форму отправьте в холодильник для того, чтобы халва спрессовалась. Пастила из яблок Для приготовления этого лакомства можно взять корицу, мускатный орех, молотый имбирь, кардамон. Это будет и вкусно и полезно! Ингредиенты: Приготовление: аккуратно срезать шкурку яблок и удалить сердцевинки. Сами яблочные ломтики погружайте в воду, желательно подкисленную лимонным соком или лимонной кислотой, чтобы яблоки не потемнели. Яблочные кусочки выложите в кастрюлю, добавьте пару столовых ложек воды, доведите до кипения и тушите до полного размягчения яблок. Измельчите разваренные яблоки при помощи блендера в пюре. Выложите его на лист пергаментной бумаги. Поставьте в духовку, разогретую до 50-60 градусов, и подсушивайте в течение нескольких часов до желаемой степени эластичности. Готовая пастила при касании не должна липнуть к рукам. Отделите ее от бумаги, пастила будет очень хорошо отделяться, и нарежьте кусочками произвольной формы Конфеты с черносливом Конфеты всегда пользуются большой популярностью среди сладкоежек. А лакомства приготовленные в домашних условиях еще вкуснее, так как для их приготовления выбираются самые качественные и полезные продукты. Ингредиенты: Приготовление: чернослив тщательно промывается, высушивается и помещается в миску вместе с миндалем. Для измельчения сухофруктов и орехов используется блендер или мясорубка с мелкой насадкой. Из полученной массы формируются шарики нужного размера. В это время шоколадную плитку разбивают на кусочки, перекладывают в миску и ставят на водяную баню таким образом, чтобы дно миски не касалось поверхности воды. При помощи силиконовой лопатки шоколад доводят до жидкого состояния, постоянно помешивая. С помощью деревянной шпажки или вилки шарики обмакивают в шоколад, обеспечивая равномерное покрытие со всех сторон. Конфеты с финиками и овсяными хлопьями Такие конфеты удивят даже гурманов. Сочетание фиников с овсяными хлопьями придает конфетам особый изысканный вкус. Ингредиенты:  Приготовление: из фиников удалите косточки, залейте финики кипятком и оставьте на 10 минут. Слейте воду с фиников и соедините их с овсяными хлопьями и какао. Измельчите все до однородной массы. Сформируйте шарики размером с грецкий орех. Конфеты с финиками и овсяными хлопьями готовы, приятного аппетита. Десерт из банана и шоколада Этот десерт очень шоколадный, с достаточно ярким банановым вкусом, который замечательно сочетается с корицей. Ингредиенты:  Приготовление: расплавьте шоколад удобным для вас способом. Далее, бананы необходимо измельчить в блендере до получения гладкого пюре. В полученное банановое пюре добавьте растопленный шоколад и немного корицы, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Подготовьте форму, выстеленную пергаментом, и выложите в нее смесь. Закройте форму крышкой и поместите в холодильник на 2-3 часа для застывания. По истечении указанного времени десерт застынет и будет готов к подаче. Банановый сорбет Вкусный и полезный десерт можно приготовить буквально за несколько минут. Большую часть времени займет чистка апельсина. Ингредиенты:  Приготовление: очистите банан, нарежьте на мелкие кусочки и поместите в блендер. Апельсин также очистите от кожуры, разделите на дольки и нарежьте их на мелкие части. Добавьте в чашу блендера. Тщательно промойте листья мяты и добавьте к фруктам. Закройте крышку блендера и измельчите содержимое на высокой скорости в течение 2-3 минут. Готовую фруктовую массу равномерно распределите по формочкам, вставьте в каждую палочку и поместите в морозильную камеру на несколько часов до полного застывания. Десерт с манго, клубникой и чиа Такой десерт может не просто украсить завтрак, но и стать одним из центральных блюд на встрече с друзьями. Ингредиенты: Приготовление: помоем клубнику и пюрируем ее. Добавим семена в клубнику. Размешаем их и оставим на 5 часов минимум. Они набухнут. Порежем манго и банан. Разливаем в бокалы. Сначала банановое пюре затем клубнику. И сверху кладем еще раз банановое пюре и украшаем ягодами. Арахисовая паста с финиками Арахисовая паста станет отличным топпингом для каши или добавкой к завтраку.  Ингредиенты: Приготовление: арахис следует тщательно промыть, меняя воду несколько раз, чтобы удалить шелуху с орехов. Финики также необходимо хорошо промыть и избавиться от косточек. После этого арахис следует переложить в чашу блендера и измельчить до состояния мелкой крошки. Финики можно переработать на мясорубке, однако если у вас имеется мощный блендер, то вы можете использовать его для измельчения фиников. Добавьте финики в чашу блендера, влейте растительное масло и добавьте соль. Запустите блендер, чтобы ингредиенты хорошо соединились в однородную массу. Гранат в шоколаде Этот десерт кажется необычным, но готовится всего из двух ингредиентов. Вкус получается нежным и изысканным.  Ингредиенты: Приготовление: промойте гранат и разделите его на несколько частей. Осторожно выньте зернышки и поместите их в небольшую миску. Шоколад наломайте на мелкие кусочки, переложите в чашу и растопите его либо в микроволновой печи, либо на водяной бане. Добавьте к растопленному шоколаду зерна граната и хорошо перемешайте. Возьмите силиконовые формы для кексов и распределите в них по 1-2 столовые ложки шоколадной смеси с зернами граната. Поместите формы в морозильную камеру минимум на 4-5 часов или оставьте на ночь. Достаньте десерт из морозильника и аккуратно выньте его из формочек.
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