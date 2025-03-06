Постные десерты без сахара: здоровые сладости для Великого поста

Великий пост — самый строгий в году, требующий соблюдения правил питания, в том числе отказ от привычных десертов. Однако рацион в этот период все же можно разнообразить и сделать его полезным. URA.RU подготовило топ рецептов десертов без сахара, которые можно готовить в Великий пост.
Польза и вред сахара
Сахар не входит в число продуктов, запрещенных к употреблению в Великий пост. Однако блюда, приготовленные из натуральных продуктов без добавления сахара, намного полезнее и вкуснее, считает диетолог Дарья Русакова. По ее словам, сахар — это источник энергии. Глюкоза, которая является простым сахаром, необходима для работы мозга и мышц, и полностью исключить сахар нельзя. Вместо этого стоит ограничить количество добавленных сахаров, считает специалист. Она отметила, что допустимое количество сахара в сутки не должно превышать 50 граммов у взрослых и 25 граммов у детей.
«Добавленный сахар сейчас врачи рекомендуют исключать или минимизировать в рационе, так как он не считается полезным продуктом. Он не несет в себе никакой витаминной и минеральной нагрузки», — отметила эксперт.
По ее словам, природные продукты, содержащие углеводы, — зерновые, фрукты, овощи и даже продукты животного происхождения, — и так содержат в своем составе углеводы, которые превращаются в глюкозу. Она также отметила, что глюкоза в чистом виде может провоцировать такие заболевания, как ожирение, сахарный диабет второго типа, также различные проблемы с зубной эмалью.
«Сахар вреден для сердечно-сосудистой системы. Есть данные, что именно глюкоза, повышенное потребление сахара, влияет на развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Дарья Русакова.
Какие продукты с сахаром вредят здоровью
Наибольший вред организму несут напитки с добавленным сахаром, заявила Русакова. По ее словам, в этот список входят газированные напитки, чай и кофе с сахаром, а также различные жидкие кисломолочные напитки с сахаром.
«Они быстро всасываются, приводя к пику глюкозы, выбросу инсулина и злоупотребление сладкими напитками в ежедневном режиме, как правило, приводят к развитию сахарного диабета второго типа. Особенно эта проблема сейчас актуальна у подростков и детей», — отметила диетолог.
Десерты
Халва
Халва — это восточная сладость из орехов, семян и сахара. Самый бюджетный ингредиент для приготовления халвы — семена подсолнечника. В этом рецепте используются семечки со скорлупой, что придает халве темный оттенок. Тем, кто желает получить светлую халву, нужно использовать очищенные семечки.
Ингредиенты:
- Семечки неочищенные — 1 стакан;
- Семечки очищенные — 1 стакан;
- Мука — около 1 стакана;
- Сироп — 0,3-0,5 стакана;
- Подсолнечное масло — 0,5 стакана.
Приготовление: для начала подсушите семечки на сковороде. Затем приступите к обжариванию муки. Это можно сделать либо отдельно, либо вместе с семечками, не забывая при этом постоянно помешивать. После того как семечки обжарены, измельчите их с помощью блендера или мясорубки до получения однородной массы. Далее смешайте полученное измельченное сырье с сиропом и растительным маслом до формирования однородной массы. Полученную смесь поместите в форму и хорошо утрамбуйте. Готовую форму отправьте в холодильник для того, чтобы халва спрессовалась.
Пастила из яблок
Для приготовления этого лакомства можно взять корицу, мускатный орех, молотый имбирь, кардамон. Это будет и вкусно и полезно!
Ингредиенты:
- Яблоки — 400 г;
- Вода (для варки) — несколько столовых ложек;
- Вода (для замачивания яблок) — произвольно;
- Лимонная кислота — произвольно;
- Сладкие пряности (необязательно) — по вкусу.
Приготовление: аккуратно срезать шкурку яблок и удалить сердцевинки. Сами яблочные ломтики погружайте в воду, желательно подкисленную лимонным соком или лимонной кислотой, чтобы яблоки не потемнели. Яблочные кусочки выложите в кастрюлю, добавьте пару столовых ложек воды, доведите до кипения и тушите до полного размягчения яблок. Измельчите разваренные яблоки при помощи блендера в пюре. Выложите его на лист пергаментной бумаги.
Поставьте в духовку, разогретую до 50-60 градусов, и подсушивайте в течение нескольких часов до желаемой степени эластичности. Готовая пастила при касании не должна липнуть к рукам. Отделите ее от бумаги, пастила будет очень хорошо отделяться, и нарежьте кусочками произвольной формы
Конфеты с черносливом
Конфеты всегда пользуются большой популярностью среди сладкоежек. А лакомства приготовленные в домашних условиях еще вкуснее, так как для их приготовления выбираются самые качественные и полезные продукты.
Ингредиенты:
- Черный шоколад — 100 г;
- Чернослив — 200 г;
- Миндаль — 40 г.
Приготовление: чернослив тщательно промывается, высушивается и помещается в миску вместе с миндалем. Для измельчения сухофруктов и орехов используется блендер или мясорубка с мелкой насадкой. Из полученной массы формируются шарики нужного размера.
В это время шоколадную плитку разбивают на кусочки, перекладывают в миску и ставят на водяную баню таким образом, чтобы дно миски не касалось поверхности воды. При помощи силиконовой лопатки шоколад доводят до жидкого состояния, постоянно помешивая. С помощью деревянной шпажки или вилки шарики обмакивают в шоколад, обеспечивая равномерное покрытие со всех сторон.
Конфеты с финиками и овсяными хлопьями
Такие конфеты удивят даже гурманов. Сочетание фиников с овсяными хлопьями придает конфетам особый изысканный вкус.
Ингредиенты:
- Финики — 50 г;
- Овсяные хлопья — 30 г;
- Какао — 1 ч.л.
Приготовление: из фиников удалите косточки, залейте финики кипятком и оставьте на 10 минут. Слейте воду с фиников и соедините их с овсяными хлопьями и какао. Измельчите все до однородной массы. Сформируйте шарики размером с грецкий орех. Конфеты с финиками и овсяными хлопьями готовы, приятного аппетита.
Десерт из банана и шоколада
Этот десерт очень шоколадный, с достаточно ярким банановым вкусом, который замечательно сочетается с корицей.
Ингредиенты:
- Банан — 300 г (чистый вес);
- Шоколад темный 65-85% — 200 г;
- Корица молотая — 1 ч.л.
Приготовление: расплавьте шоколад удобным для вас способом. Далее, бананы необходимо измельчить в блендере до получения гладкого пюре. В полученное банановое пюре добавьте растопленный шоколад и немного корицы, тщательно перемешайте до получения однородной массы.
Подготовьте форму, выстеленную пергаментом, и выложите в нее смесь. Закройте форму крышкой и поместите в холодильник на 2-3 часа для застывания. По истечении указанного времени десерт застынет и будет готов к подаче.
Банановый сорбет
Вкусный и полезный десерт можно приготовить буквально за несколько минут. Большую часть времени займет чистка апельсина.
Ингредиенты:
- Бананы — 3 шт;
- Апельсин — 1/2 шт;
- Мята — 5-6 листиков.
Приготовление: очистите банан, нарежьте на мелкие кусочки и поместите в блендер. Апельсин также очистите от кожуры, разделите на дольки и нарежьте их на мелкие части. Добавьте в чашу блендера. Тщательно промойте листья мяты и добавьте к фруктам.
Закройте крышку блендера и измельчите содержимое на высокой скорости в течение 2-3 минут. Готовую фруктовую массу равномерно распределите по формочкам, вставьте в каждую палочку и поместите в морозильную камеру на несколько часов до полного застывания.
Десерт с манго, клубникой и чиа
Такой десерт может не просто украсить завтрак, но и стать одним из центральных блюд на встрече с друзьями.
Ингредиенты:
- Семена чиа — 3 ст.л.;
- Клубника — 400 г
- Банан — 3 шт;
- Манго — 1 шт.
Приготовление: помоем клубнику и пюрируем ее. Добавим семена в клубнику. Размешаем их и оставим на 5 часов минимум. Они набухнут. Порежем манго и банан. Разливаем в бокалы. Сначала банановое пюре затем клубнику. И сверху кладем еще раз банановое пюре и украшаем ягодами.
Арахисовая паста с финиками
Арахисовая паста станет отличным топпингом для каши или добавкой к завтраку.
Ингредиенты:
- Арахис — 150 г
- Финики — 100 г
- Соль — 1 щепотка
- Масло растительное без запаха — 1-2 ст.л.
Приготовление: арахис следует тщательно промыть, меняя воду несколько раз, чтобы удалить шелуху с орехов. Финики также необходимо хорошо промыть и избавиться от косточек. После этого арахис следует переложить в чашу блендера и измельчить до состояния мелкой крошки. Финики можно переработать на мясорубке, однако если у вас имеется мощный блендер, то вы можете использовать его для измельчения фиников. Добавьте финики в чашу блендера, влейте растительное масло и добавьте соль. Запустите блендер, чтобы ингредиенты хорошо соединились в однородную массу.
Гранат в шоколаде
Этот десерт кажется необычным, но готовится всего из двух ингредиентов. Вкус получается нежным и изысканным.
Ингредиенты:
- Гранат крупный — 1 шт.
- Черный шоколад — 100 г
Приготовление: промойте гранат и разделите его на несколько частей. Осторожно выньте зернышки и поместите их в небольшую миску. Шоколад наломайте на мелкие кусочки, переложите в чашу и растопите его либо в микроволновой печи, либо на водяной бане. Добавьте к растопленному шоколаду зерна граната и хорошо перемешайте. Возьмите силиконовые формы для кексов и распределите в них по 1-2 столовые ложки шоколадной смеси с зернами граната. Поместите формы в морозильную камеру минимум на 4-5 часов или оставьте на ночь. Достаньте десерт из морозильника и аккуратно выньте его из формочек.
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