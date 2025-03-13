«Держим кулаки и молимся»: как военкоры отреагировали на освобождение Суджи

В Курской области были освобождены населенные пункты Суджа, Подол и Меловой, сообщили в Минобороны России. На текущий момент российские военные продолжают активные боевые действия.
Помимо этого, ведомство заявило о значительных успехах в уничтожении подразделений ВСУ. В частности, российскими войсками были разгромлены две механизированные бригады, мотопехотная, штурмовая и десантно-штурмовая бригады, а также две бригады территориальной обороны и штурмовой полк ВСУ. Попытка контратаки противника в районе Суджи была успешно отражена. Как военкоры отреагировали на освобождение Суджи — в материале URA.RU.
Военкор Евгений Поддубный
Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что у него всегда вызывает особые чувства возвращение в места, где когда-то была угроза смертельная опасность. Военкор посетил Суджу и ознакомился с текущей обстановкой. По его словам, несмотря на то, что артиллерия ВСУ продолжает обстреливать город, активное сопротивление украинских войск было подавлено. ВСУ продолжают терять свои позиции, а сейчас боевые действия переместились в район Гончаровки. В то же время, противник пытается провести контратаки, которые неэффективны и слабы.
Военкор Александр Коц
Вместе с Поддубным в Суджу зашел военкор Александр Коц. По его словам, на западных окраинах города все еще сохраняются очаги сопротивления. С раннего утра артиллерия ВСУ безжалостно обстреливает город, особенно его западную часть, выпуская залпы из «Градов». Тем не менее, российские силы продолжают наступление. В данный момент ведутся бои за Гончаровку.
WarGonzo
Команда telegram-канала WarGonzo, который принадлежит военкору Семену Пегову, в сотрудничестве с бойцами Специального ассигнованного гвардейского пресс-центра спецназа «Ахмат» отправилась в направлении Суджи и достигла знаменитой стелы на въезде в город. По данным канала, военные, на протяжении многих месяцев освобождавшие территорию от ВСУ, выразили свою радость при виде таблички с названием города, символизирующей их успех на данном этапе операции.
Эксперт Борис Рожин
Город Суджа будет полностью восстановлен, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После того, как фронт переместится в Сумскую область, начнется обширная работа по восстановлению районного центра.
Военблогер Юрий Подоляка
Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что сейчас боевые действия продолжаются на западных пределах Гончаровки, где ВСУ стремятся удержать позиции вопреки заявлениям о «плановом отступлении», которые были распространены накануне. С территории Сумской области ведется интенсивный артиллерийский огонь по освобожденному городу. «Держим кулаки и молимся за парней», — написал Подоляка в своем telegram-канале.
Telegram-канал «Военная хроника»
После возвращения под контроль Суджи и Курской области ВС РФ получат возможность создать так называемый центр тяжести противника, заявил telegram-канал «Военная хроника». Там отметили, что принцип центра тяжести является ключевым в стратегическом и оперативном планировании, так как он позволяет определить наиболее эффективные точки для нанесения ударов.
Определение центра тяжести ВСУ в Сумской области требует проведения детального анализа критических возможностей, требований и уязвимостей. Важнейшими элементами украинской военной структуры в Сумах являются логистика и пути поставок, резервные силы и оборонительные позиции, подчеркнул Руденко.
По его словам, подрыв логистических возможностей при одновременном выведении из строя резервов, что наблюдается последние шесть месяцев, при постоянном давлении приведет к ослаблению оборонительных мощей и ускорит переход инициативы к российской армии. Для отражения атак ВС РФ на этом направлении потребуется значительное количество сил и средств, что вынудит командование ВСУ, включая главкома Александра Сырского, перебросить войска с других направлений, таких как Покровск. В условиях потерь в Курской области и на других фронтах возможность для таких маневров у Сырского вызывает сомнения.
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