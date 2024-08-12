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Суджа стала центром боевых действий в Курской области

12 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Через ГИС «Суджа» проходит газ в Европу Фото: Cusik/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Суджа — город в Курской области, в районе которого развернулись бои с ВСУ. На данный момент Суджанский район является центром боевых действий в регионе. Газоизмерительная станция «Суджа» в городе представляет собой единственный пункт, через который в Европу экспортируется половина объема голубого газа. Где находится Суджа и почему она важна для Украины — в материале URA.RU. Местоположение Суджи Город Суджа находится в Курской области на берегах рек Суджа и Олешня в 105 километрах от столицы региона -—Курска. Суджа расположена в девяти километрах от границы с Украиной. Цели ВСУ при атаке на Суджу Украина планирует вывести из строя газотранспортную систему «Суджа», расположенную на территории России, и отключить Венгрию и Словакию от газа. Для этого необходимо провести боевые действия в городе, заявил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в разговоре с изданием «Украина.ру». Таким образом Киев хочет оказать воздействие на Венгрию и Словакию, сказав, что Россия якобы не смогла обеспечить вас газом, а Украина к этому не имеет никакого отношения. Украина хочет вывести из строя ГИС «Суджа», чтобы отключить от газа Венгрию и Словакию, заявил Виктор Кутырь Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области/https://t.me/gubernator_46 Кутырь также добавил, что второй и третьей целями атаки ВСУ на Суджу могут быть медийная составляющая и оттягивание российских резервов. Кроме того, он не исключил вариант контрдействия Украины. «А возможно, наше командование планировало, допустим, сосредоточиться и нанести удар в районе Сум. А противник задумал контрдействие, чтобы разрушить наши планы», — сказал ветеран. В таком случае Украина рассчитывала, что ВС РФ придется придумывать новый план действий. Киев хочет воздействовать на Венгрию и Словакию, обвинив Россию в том, что она нее смогла обеспечить страны газом Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области/https://t.me/gubernator_46 Ранее эксперты URA.RU объяснили, что перебои в транзите газа при прекращении работы газоизмерительной станции «Суджа» повысят спотовые котировки на мировом энергетическом рынке. Из-за атак ВСУ на Курскую область Европе грозит дефицит газа. Европе грозит дефицит газа из-за атак ВСУ на Суджу Фото: Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области/https://t.me/gubernator_46 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суджа — город в Курской области, в районе которого развернулись бои с ВСУ. На данный момент Суджанский район является центром боевых действий в регионе. Газоизмерительная станция «Суджа» в городе представляет собой единственный пункт, через который в Европу экспортируется половина объема голубого газа. Где находится Суджа и почему она важна для Украины — в материале URA.RU. Город Суджа находится в Курской области на берегах рек Суджа и Олешня в 105 километрах от столицы региона -—Курска. Суджа расположена в девяти километрах от границы с Украиной. Украина планирует вывести из строя газотранспортную систему «Суджа», расположенную на территории России, и отключить Венгрию и Словакию от газа. Для этого необходимо провести боевые действия в городе, заявил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в разговоре с изданием «Украина.ру». Таким образом Киев хочет оказать воздействие на Венгрию и Словакию, сказав, что Россия якобы не смогла обеспечить вас газом, а Украина к этому не имеет никакого отношения. Кутырь также добавил, что второй и третьей целями атаки ВСУ на Суджу могут быть медийная составляющая и оттягивание российских резервов. Кроме того, он не исключил вариант контрдействия Украины. «А возможно, наше командование планировало, допустим, сосредоточиться и нанести удар в районе Сум. А противник задумал контрдействие, чтобы разрушить наши планы», — сказал ветеран. В таком случае Украина рассчитывала, что ВС РФ придется придумывать новый план действий. Ранее эксперты URA.RU объяснили, что перебои в транзите газа при прекращении работы газоизмерительной станции «Суджа» повысят спотовые котировки на мировом энергетическом рынке. Из-за атак ВСУ на Курскую область Европе грозит дефицит газа.