Хинштейн обратился к военным России после освобождения Суджи

После успешного освобождения населенного пункта Суджа в Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным с сообщением. Он выразил уверенность в том, что текущие успехи на фронте являются знаком приближающейся большой победы.
В своем официальном заявлении Хинштейн подчеркнул значимость этой победы для всей страны. «Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!» — написал он в telegram-канале.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации предоставило обновленную информацию о ситуации в Курской области, где упомянули, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. По состоянию на 13 марта 2025 года, российские войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО.
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