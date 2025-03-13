Хинштейн обратился к военным России после освобождения Суджи

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Врио губернатор Хинштейн поблагодарил бойцов за освобождение Суджи
Врио губернатор Хинштейн поблагодарил бойцов за освобождение Суджи Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

После успешного освобождения населенного пункта Суджа в Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным с сообщением. Он выразил уверенность в том, что текущие успехи на фронте являются знаком приближающейся большой победы.

В своем официальном заявлении Хинштейн подчеркнул значимость этой победы для всей страны. «Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!» — написал он в telegram-канале.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации предоставило обновленную информацию о ситуации в Курской области, где упомянули, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. По состоянию на 13 марта 2025 года, российские войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО.

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После успешного освобождения населенного пункта Суджа в Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к военным с сообщением. Он выразил уверенность в том, что текущие успехи на фронте являются знаком приближающейся большой победы. В своем официальном заявлении Хинштейн подчеркнул значимость этой победы для всей страны. «Теперь уже официально, окончательно и бесповоротно: Суджа освобождена. Слава нашим бесстрашным воинам! Очищение Курской земли идет полным ходом. Только вперед! Победа все ближе!» — написал он в telegram-канале. Ранее Министерство обороны Российской Федерации предоставило обновленную информацию о ситуации в Курской области, где упомянули, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. По состоянию на 13 марта 2025 года, российские войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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