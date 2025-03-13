Министерство обороны Российской Федерации предоставило обновленную информацию о ситуации в Курской области, где российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. По состоянию на 13 марта 2025 года, российские войска продолжают активные боевые действия.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», — сообщило Минобороны в telegram-канале. Это позволило значительно укрепить оборонительные позиции и создать условия для дальнейшего продвижения армии РФ.
Ведомство также дополняет о значительных успехах в разгроме вражеских формирований. В частности, российская армия нанесла поражение двум механизированным, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригадам, двум бригадам территориальной обороны и штурмовому полку ВСУ. Контратака противника в районе Суджи была успешно отражена.
Авиационные удары и артиллерийский огонь позволили поразить живую силу и технику противника в нескольких критических точках, включая Горналь и Олешня. Также были поражены цели в Александрии, Басовке, Беловодах и других населенных пунктах Сумской области.
За последние сутки потери ВСУ оцениваются в более чем 340 военнослужащих. Также уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин и другое военное оборудование. Министерство обороны РФ подчеркивает, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, и российские войска настроены решительно довести ее до победного завершения.
Суджа — город в Курской области, в районе которого развернулись бои с ВСУ. Газоизмерительная станция «Суджа» в городе представляет собой единственный пункт, через который в Европу экспортируется половина объема голубого газа. 12 марта стало известно, что российские силы дошли до здания администрации в центре города, а 13 марта Суджа была полностью освобождена. Где находится Суджа и значение города для СВО — в материале URA.RU.
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