В Челябинске демонтировали почти 130 ларьков. Фото

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Больше всего ларьков демонтировано в Курчатовском районе (архивное фото)
Больше всего ларьков демонтировано в Курчатовском районе (архивное фото) Фото:

С улиц Челябинска за три месяца убрали 155 незаконных объектов, из них 128 ларьков и киосков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В Челябинске продолжается борьба с незаконными ларьками. С начала года силами муниципального учреждения „Городская среда“ с улиц города убрали 155 незаконных объектов, из которых 128 — торговые ларьки и киоски», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Особое внимание уделяется Курчатовскому району, где находит больше всего подобных сооружений. Там за почти три месяца было демонтировано 79 киосков.

Скорректирована работа в отношении повторно появляющихся незаконных объектов. По решению главы Челябинска Алексея Лошкина, теперь их убирают в приоритетном порядке сразу после того, как выявляют.

В Челябинске после визита Генпрокурора РФ Игоря Краснова была создана рабочая группа по правовому регулированию демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО). Группа создана при гордуме совместно с администрацией Челябинска. В нее вошли представители контролирующих и надзорных органов. До визита Краснова в Челябинск на аппаратном совещании 25 ноября с такой инициативой выступил мэр города Алексей Лошкин.

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С улиц Челябинска за три месяца убрали 155 незаконных объектов, из них 128 ларьков и киосков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В Челябинске продолжается борьба с незаконными ларьками. С начала года силами муниципального учреждения „Городская среда“ с улиц города убрали 155 незаконных объектов, из которых 128 — торговые ларьки и киоски», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Особое внимание уделяется Курчатовскому району, где находит больше всего подобных сооружений. Там за почти три месяца было демонтировано 79 киосков. Скорректирована работа в отношении повторно появляющихся незаконных объектов. По решению главы Челябинска Алексея Лошкина, теперь их убирают в приоритетном порядке сразу после того, как выявляют. В Челябинске после визита Генпрокурора РФ Игоря Краснова была создана рабочая группа по правовому регулированию демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО). Группа создана при гордуме совместно с администрацией Челябинска. В нее вошли представители контролирующих и надзорных органов. До визита Краснова в Челябинск на аппаратном совещании 25 ноября с такой инициативой выступил мэр города Алексей Лошкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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