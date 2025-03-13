С улиц Челябинска за три месяца убрали 155 незаконных объектов, из них 128 ларьков и киосков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В Челябинске продолжается борьба с незаконными ларьками. С начала года силами муниципального учреждения „Городская среда“ с улиц города убрали 155 незаконных объектов, из которых 128 — торговые ларьки и киоски», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Особое внимание уделяется Курчатовскому району, где находит больше всего подобных сооружений. Там за почти три месяца было демонтировано 79 киосков.
Скорректирована работа в отношении повторно появляющихся незаконных объектов. По решению главы Челябинска Алексея Лошкина, теперь их убирают в приоритетном порядке сразу после того, как выявляют.
В Челябинске после визита Генпрокурора РФ Игоря Краснова была создана рабочая группа по правовому регулированию демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО). Группа создана при гордуме совместно с администрацией Челябинска. В нее вошли представители контролирующих и надзорных органов. До визита Краснова в Челябинск на аппаратном совещании 25 ноября с такой инициативой выступил мэр города Алексей Лошкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!