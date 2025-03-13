В крупнейшем торгово-развлекательном центре Перми продается кофейня-кондитерская

В пермском ТРЦ «Планета» продается кондитерский цех и кофейня. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 8,5 млн рублей.
«Продается готовый прибыльный бизнес — кондитерский цех и кофейня, расположенная на первом этаже ТРЦ „Планета“. Оборудование закуплено, сотрудники наняты, ремонт сделан, налажены сбыт и поставки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В цену входит полностью оборудованный цех площадью 196 квадратных метров и кофейня площадью 34 квадратных метра. В объявлении говорится, что аренда составляет 150 тысяч рублей в месяц, а чистая прибыль — 700 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что пермском ТРК «Семья» выставили на продажу кофейню за 1,8 млн рублей. В настоящее время заведение еще не продано, а цена снижена на 400 тысяч и составляет 1,4 млн рублей.
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