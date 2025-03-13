В крупнейшем торгово-развлекательном центре Перми продается кофейня-кондитерская

В ТРЦ «Планета» в Перми продается кофейня — кондитерская за 8,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение находится на первом этаже торгового центра
Заведение находится на первом этаже торгового центра Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» продается кондитерский цех и кофейня. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 8,5 млн рублей.

«Продается готовый прибыльный бизнес — кондитерский цех и кофейня, расположенная на первом этаже ТРЦ „Планета“. Оборудование закуплено, сотрудники наняты, ремонт сделан, налажены сбыт и поставки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В цену входит полностью оборудованный цех площадью 196 квадратных метров и кофейня площадью 34 квадратных метра. В объявлении говорится, что аренда составляет 150 тысяч рублей в месяц, а чистая прибыль — 700 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермском ТРК «Семья» выставили на продажу кофейню за 1,8 млн рублей. В настоящее время заведение еще не продано, а цена снижена на 400 тысяч и составляет 1,4 млн рублей.

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В пермском ТРЦ «Планета» продается кондитерский цех и кофейня. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 8,5 млн рублей. «Продается готовый прибыльный бизнес — кондитерский цех и кофейня, расположенная на первом этаже ТРЦ „Планета“. Оборудование закуплено, сотрудники наняты, ремонт сделан, налажены сбыт и поставки», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В цену входит полностью оборудованный цех площадью 196 квадратных метров и кофейня площадью 34 квадратных метра. В объявлении говорится, что аренда составляет 150 тысяч рублей в месяц, а чистая прибыль — 700 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермском ТРК «Семья» выставили на продажу кофейню за 1,8 млн рублей. В настоящее время заведение еще не продано, а цена снижена на 400 тысяч и составляет 1,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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