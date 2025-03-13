Дeнь cвoбoды cлoвa в интepнeтe: мнение курганских политиков о цензуре в Сети

В Курганской области, как и во всей стране, отмечали День свободы слова. Праздник ежегодно проходит 12 марта. В связи с этим корреспондент URA.RU опросила курганских политиков, чтобы узнать, насколько важна свобода слова и нужна ли современному обществу цензура.
Свобода, но в меру
Своим личным мнением с журналистом поделился депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров. Политик уточнил, что свобода слова — важнейший конституционный принцип развития государства и общества. «Без свободы слова, в том числе без обоснованной критики, невозможно добиться развития государства. Любые ограничения должны быть необходимыми, обоснованными и минимальными. С моей точки зрения, цензура может быть обоснована защитой территориальной целостности страны, противодействием экстремизму», — такого мнения депутат Бухаров.
Свобода по Конституции
А вот заместитель секретаря регионального отделения ЕР Родион Вяткин при ответе сослался на Конституцию России. Он отметил, что право на свободу слова доступно каждому гражданину. «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства», — цитирует документ Вяткин.
«Сталинская» свобода
Своя точка зрения на этот вопрос есть и кандидата в мэры Кургана Владимира Герасименко. Претендент отметил, что он также руководит Центром Сталина по изучению индустриализации экономики на основе создания и развития. «Могу ответить словами Сталина. Он призывал различать критику деловую, которая бы вскрывала недостатки в целях их устранения и критику имеющую целью вести пропаганду против советского стоя. Поэтому свобода слова нужна, чтобы вскрывать недостатки, говорить о них с целью исправления ситуации, но недопустимо призывать и вести пропаганду против нашей страны, разжигая ненависть и вражду между народами», — отметил Герасименко.
Ограничения необходимы, но кто их устанавливает
По мнению Сидорова, контроль в интернете нужен для защиты общества от деструктивного контента: «Ограничения должны касаться извращенцев, террористов и других опасных элементов. Однако важно понять, кто и как будет это регулировать».
При этом политик предупреждает, что чрезмерная цензура может привести к потере важной информации. «Если начнем слишком активно „зачищать“ интернет, можем оказаться в ситуации, когда полезные или критически важные сведения просто не дойдут до общества», — отмечает он. В качестве примера Сидоров приводит историю взаимоотношений поэта Александра Пушкина и Александра Бенкендорфа. Тот следил за Пушкиным по поручению Николая I и вмешивался в его творчество, «распекая» за каждую «провинность» и активно цензурировал его, хотя величина личности Пушкина намного выше.
«Такое допускать нельзя. Свобода слова не должна превращаться в слепую цензуру», — подытожил политик.
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