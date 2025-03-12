Губернатор Кухарук встретился с участниками СВО перед стартом проекта «Герои Югры»

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук дал старт образовательной программе «Герои Югры», региональному треку федерального проекта «Время героев». 77 участников СВО стали слушателями первого потока.
«Сегодня стартует наш первый модуль, наш первый поток. Я вас поздравляю с началом учебного сезона. Вы те, кто прошли серьезный отбор. У нас было 476 заявлений от действующих участников специальной военной операции, от тех, кто сегодня находится в статусе демобилизованного, от ветеранов боевых действий», — сказал Кухарук.
Югра — один из первых регионов который запустил образовательную программу для военнослужащих и ветеранов СВО. Участникам предстоит работа с наставниками, стажировки, личностное развитие и культурные мероприятия. Программа включает пять модулей: академический блок (лекции и практики), наставничество (среди кураторов сам Кухарук, его заместители, главы департаментов, ведомств и мэры), стажировка, работа в межмодульный период с изучением материалов и спортивный блок. Соорганизатором образовательного проекта является Югорский государственный университет.
В финале участники защитят итоговую работу, тему которой определят с персональным наставником. Программа направлена на формирование команды управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции. В дальнейшем они будут заниматься развитием региона, работать в органах власти и на предприятиях Югры.
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