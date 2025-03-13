Алаудинов: ВСУ посыпались во всей Курской области

ВСУ посыпались на всей территории Курской области, где они еще остаются. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, решающую роль в этой ситуации сыграла операция «Поток». «Получилось так благодаря той операции, которая заставила дрогнуть и посыпаться противника», — сказал он РИА Новости. Алаудинов отметил важную роль спецназа «Ахмат» в операции «Поток».
В четверг, 13 марта, Минобороны РФ сообщило об освобождении в Курской области Суджи, Мелового и Подола. По словам Алаудинова, ВСУ остаются пока в пяти населенных пунктах рядом с границей.
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