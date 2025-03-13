В Челябинские полицейские ликвидировали спа-салон с проститутками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из сотрудниц призналась, что салон предоставляет интимные услуги
Одна из сотрудниц призналась, что салон предоставляет интимные услуги Фото:

В Челябинске сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска ГУ МВД по региону ликвидировали очередной спа-салон. Под прикрытием массажного кабинета там оказывались интимные услуги. Задержанная на месте сотрудница рассказала, как попала в салон.

«Пришла работать туда в ноябре прошлого года. [Как устроилась?] — сама пришла. [Какие услуги оказываете?] — массажные и интимные», — призналась девушка.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в заведении работали девушки от 25 до 30 лет. Сейчас дознанием райотдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией). Мероприятия в рамках расследования уголовного дела продолжаются.

«Полицейскими на постоянной основе проводятся мероприятия для выявления заведений, оказывающих приватные услуги. Стражами правопорядка тщательно проверяются и сообщения, поступающие от бдительных граждан, проводится комплекс мероприятий по документированию незаконного бизнеса и пресечению противоправной деятельности организаторов», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска ГУ МВД по региону ликвидировали очередной спа-салон. Под прикрытием массажного кабинета там оказывались интимные услуги. Задержанная на месте сотрудница рассказала, как попала в салон. «Пришла работать туда в ноябре прошлого года. [Как устроилась?] — сама пришла. [Какие услуги оказываете?] — массажные и интимные», — призналась девушка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в заведении работали девушки от 25 до 30 лет. Сейчас дознанием райотдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией). Мероприятия в рамках расследования уголовного дела продолжаются. «Полицейскими на постоянной основе проводятся мероприятия для выявления заведений, оказывающих приватные услуги. Стражами правопорядка тщательно проверяются и сообщения, поступающие от бдительных граждан, проводится комплекс мероприятий по документированию незаконного бизнеса и пресечению противоправной деятельности организаторов», — отметили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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