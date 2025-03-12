12 марта 2025

Хирурги из ХМАО прооперировали участника СВО с осколком в колене

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурги Когалымской больницы успешно провели операцию участнику спецоперации
Хирурги Когалымской больницы успешно провели операцию участнику спецоперации Фото:

Хирурги Когалымской больницы успешно провели операцию участнику спецоперации, получившему ранение в коленный сустав. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.

«Врачи-хирурги Виктор Кудрин и Гусейн Мусаев взялись за работу, пациенту была проведена операция по удалению осколка из сустава, а также секвестров надколенника. Это была длительная и непростая восстановительная операция, требующая высокой квалификации и профессионализма», — пояснили в официальном telegram-канале ведомства.

Пациент находится на этапе восстановления. Врачи прогнозируют, что при соблюдении рекомендаций он сможет вернуться к полноценной жизни.

Ранее URA.RU писало, что врачи Сургутской городской клинической больницы успешно справились с критическим состоянием пациента, получившего ожоги 52% тела. Пациент провел в реанимации 19 дней.

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Хирурги Когалымской больницы успешно провели операцию участнику спецоперации, получившему ранение в коленный сустав. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО. «Врачи-хирурги Виктор Кудрин и Гусейн Мусаев взялись за работу, пациенту была проведена операция по удалению осколка из сустава, а также секвестров надколенника. Это была длительная и непростая восстановительная операция, требующая высокой квалификации и профессионализма», — пояснили в официальном telegram-канале ведомства. Пациент находится на этапе восстановления. Врачи прогнозируют, что при соблюдении рекомендаций он сможет вернуться к полноценной жизни. Ранее URA.RU писало, что врачи Сургутской городской клинической больницы успешно справились с критическим состоянием пациента, получившего ожоги 52% тела. Пациент провел в реанимации 19 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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