Хирурги из ХМАО прооперировали участника СВО с осколком в колене

Хирурги Когалымской больницы успешно провели операцию участнику спецоперации, получившему ранение в коленный сустав. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.
«Врачи-хирурги Виктор Кудрин и Гусейн Мусаев взялись за работу, пациенту была проведена операция по удалению осколка из сустава, а также секвестров надколенника. Это была длительная и непростая восстановительная операция, требующая высокой квалификации и профессионализма», — пояснили в официальном telegram-канале ведомства.
Пациент находится на этапе восстановления. Врачи прогнозируют, что при соблюдении рекомендаций он сможет вернуться к полноценной жизни.
Ранее URA.RU писало, что врачи Сургутской городской клинической больницы успешно справились с критическим состоянием пациента, получившего ожоги 52% тела. Пациент провел в реанимации 19 дней.
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