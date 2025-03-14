«Десятки миллиардов»: адвокат Добровинский озвучил сумму, которую Алсу и Абрамов будут делить при разводе

Адвокат Добровинский: на суде о разводе Абрамова и Алсу могут быть сюрпризы
© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат Добровинский рассчитывает на успешное заседание
Адвокат Добровинский рассчитывает на успешное заседание Фото:

Очередной суд о разделе имущества между Алсу и Яном Абрамовым состоится 21 марта. Речь может идти о дележке 20-30 млрд, сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Абрамова. Своими ожиданиями от процесса адвокат поделился в разговоре с URA.RU.

«У нас будет раздел имущества. Сторона Алсу заявила некоторое количество имущества. Я все выслушал, услышал и теперь, когда знаю, что хочет госпожа Абрамова, я очень хорошо понимаю, как мне действовать. Думаю, что я сопротивление сломал, покажу мускулы. Ожидания от процесса очень хорошие. Я никогда не проигрываю. Могут быть сюрпризы на грядущем заседании», — заинтриговал адвокат.

Добровинский не стал уточнять информацию, какое именно имущество делится между супругами, однако уточнил, что недвижимость разбросана в разных странах: и в России, и в Великобритании.

«Чтобы сказать общую стоимость имущества, нужно проводить оценку, а ее нет. По моим прикидкам, речь может идти о 20-30 миллиардах рублей», — пояснил адвокат.

Александр Добровинский подчеркнул, что не обладает информацией, как складывается общение между бывшими супругами. Однако высказал мысль, что, когда у людей трое общих детей, им, вероятнее всего, приходится коммуницировать. «Они не могут вообще не общаться. Меня так воспитывали, что родители должны общаться друг с другом, это в обязательном порядке должно происходить, иначе это не родители. На эту тему они разговаривают, безусловно. Как часто они общаются или не общаются — это их личное дело, я не вдавался в подробности», — отметил Добровинский.

Адвокат также сообщил, что речи об алиментах не ведется. Ян Абрамов в полной мере обеспечивает сына и двух дочерей.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет. Абрамов, по словам Добровинского, до последнего пытался сохранить семью, но не вышло.

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Очередной суд о разделе имущества между Алсу и Яном Абрамовым состоится 21 марта. Речь может идти о дележке 20-30 млрд, сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Абрамова. Своими ожиданиями от процесса адвокат поделился в разговоре с URA.RU. «У нас будет раздел имущества. Сторона Алсу заявила некоторое количество имущества. Я все выслушал, услышал и теперь, когда знаю, что хочет госпожа Абрамова, я очень хорошо понимаю, как мне действовать. Думаю, что я сопротивление сломал, покажу мускулы. Ожидания от процесса очень хорошие. Я никогда не проигрываю. Могут быть сюрпризы на грядущем заседании», — заинтриговал адвокат. Добровинский не стал уточнять информацию, какое именно имущество делится между супругами, однако уточнил, что недвижимость разбросана в разных странах: и в России, и в Великобритании. Александр Добровинский подчеркнул, что не обладает информацией, как складывается общение между бывшими супругами. Однако высказал мысль, что, когда у людей трое общих детей, им, вероятнее всего, приходится коммуницировать. «Они не могут вообще не общаться. Меня так воспитывали, что родители должны общаться друг с другом, это в обязательном порядке должно происходить, иначе это не родители. На эту тему они разговаривают, безусловно. Как часто они общаются или не общаются — это их личное дело, я не вдавался в подробности», — отметил Добровинский. Адвокат также сообщил, что речи об алиментах не ведется. Ян Абрамов в полной мере обеспечивает сына и двух дочерей. Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет. Абрамов, по словам Добровинского, до последнего пытался сохранить семью, но не вышло.
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