МИД РФ жестко ответил на 16-й пакет санкций Евросоюза

МИД РФ назвало санкции ЕС нелегитимными мерами против России. По их мнению союз стремится к «стратегическому поражению» России. Так Министерство иностранных дел России прокомментировало введение шестнадцатого пакета санкций Европейским союзом, который был утвержден в день годовщины начала специальной военной операции.
«Одержимый идеей нанесения нашей стране „стратегического поражения“, Европейский союз продолжает наращивать односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права ограничительные меры в отношении России», — сказано в заявлении ведомства. Оно опубликовано на сайте МИД.
Там отметили, что ответ на действия ЕС российская сторона расширила список представителей европейских институтов и стран-членов союза, которым запрещен въезд на территорию России. В «стоп-лист» попали сотрудники силовых ведомств, государственные и коммерческие организации, а также граждане стран ЕС, ответственные за военную помощь Украине и действия, направленные на подрыв территориальной целостности России.
Кроме того, в список вошли представители евроструктур, причастные к преследованию российских должностных лиц, а также депутаты, голосовавшие за антироссийские резолюции. Также были внесены в список отдельные представители Совета Европы, проявившие антироссийскую активность.
В МИД России отметили, что враждебные действия против страны не останутся без ответа. Там заявили, что Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы и защищать новый справедливый миропорядок.
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