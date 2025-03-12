В ХМАО экс-сотрудника Фонда капремонта судят за вымогательство взяток

В ХМАО бывший специалист Фонда капитального ремонта Югры оказался на скамье подсудимых по обвинению в коррупции. Ему предъявлено несколько эпизодов вымогательства взяток с подрядчиков за покровительство и за ускорение процедуры проведения приемок работ.
«С 2019 года подсудимый, работая с подрядчиками якобы вымогал у них денежные средства под предлогом того, что будут ускорены приемки их работ. И, соответственно, быстрее будет проходить оплата», — рассказал источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. Сам экс-специалист пожелал остаться анонимным.
По словам инсайдеров, на самом деле между бывшим сотрудником Фонда и руководителями подрядных организаций сложились приятельские отношения, и они периодически занимали и возвращали деньги друг другу. Показания о вымогательстве, данные на следствии, якобы не соответствуют действительности, а сам экс-сотрудник никак не мог повлиять на ускорение приемок выполненных подрядчиками работ.
Делом бывшего специалиста Фонда силовики заинтересовались в 2024 году. Ему вменили «получение взятки в крупном размере, совершенное с вымогательством» и «злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, с 2019 по 2020 годы обвиняемый, в обязанности которого входил контроль за подрядными организациями по капремонту домов в Нефтеюганске и Сургуте получил от организаций взятку за покровительство на сумму более 500 тысяч рублей.
«По уголовному делу были собраны достаточные доказательства, в сентябре 2024 года материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Окончательная оценка действиям подсудимого будет дана судом», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона.
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