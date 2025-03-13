Киев внезапно начал выставлять России условия после слов Путина

Вашингтон и Киев не согласятся на заморозку украинского конфликта, а подписание мирного договора «Минск-3» не состоится. С таким заявлением выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы (Украина — прим. URA.RU) не пойдем на замороженный конфликт, наши партнеры из США тоже против такого сценария. Мы против „Минска-3“, а Европа будет вовлечена в мирный процесс», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале.
Москва несколькими часами ранее лишила Киев возможности манипулировать переговорами. Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна согласна с предложением о 30-дневном перемирии, но с одним нюансом, передает телеканал 360. Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, президент РФ раскусил дипломатическую уловку Вашингтона и Киева и обернул ее в свою пользу.
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