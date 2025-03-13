13 марта 2025

Киев внезапно начал выставлять России условия после слов Путина

Ермак заявил, что Киев не собирается подписывать мирный договор «Минск-3»
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Ермак выступил против заморозки конфликта
Андрей Ермак выступил против заморозки конфликта Фото:

Вашингтон и Киев не согласятся на заморозку украинского конфликта, а подписание мирного договора «Минск-3» не состоится. С таким заявлением выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы (Украина — прим. URA.RU) не пойдем на замороженный конфликт, наши партнеры из США тоже против такого сценария. Мы против „Минска-3“, а Европа будет вовлечена в мирный процесс», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале.

Москва несколькими часами ранее лишила Киев возможности манипулировать переговорами. Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна согласна с предложением о 30-дневном перемирии, но с одним нюансом, передает телеканал 360. Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, президент РФ раскусил дипломатическую уловку Вашингтона и Киева и обернул ее в свою пользу.

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Вашингтон и Киев не согласятся на заморозку украинского конфликта, а подписание мирного договора «Минск-3» не состоится. С таким заявлением выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Мы (Украина — прим. URA.RU) не пойдем на замороженный конфликт, наши партнеры из США тоже против такого сценария. Мы против „Минска-3“, а Европа будет вовлечена в мирный процесс», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. Москва несколькими часами ранее лишила Киев возможности манипулировать переговорами. Российский лидер Владимир Путин заявил, что страна согласна с предложением о 30-дневном перемирии, но с одним нюансом, передает телеканал 360. Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, президент РФ раскусил дипломатическую уловку Вашингтона и Киева и обернул ее в свою пользу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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