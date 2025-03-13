Путин лишил Зеленского шанса манипулировать переговорами

Президент Владимир Путин разоблачил ловушку американского коллеги Дональда Трампа и Владимира Зеленского и лишил Киев возможности манипулировать переговорами. Российский лидер заявил, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, «но есть нюансы». Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, глава государства увидел во временном 30-дневном перемирии дипломатическую уловку Вашингтона и Киева и обернул ее в свою пользу.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил Путин.
По его словам, обстановка «на земле» стремительно меняется, российские войска наступают почти на всех участках фронта. Ситуация в Курской области находится под полным контролем, вторгшаяся в приграничье украинская группировка оказалась в изоляции, и теперь блокированных боевиков есть только один выбор — сдаться в плен или погибнуть, добавил глава государства. Возвращаясь к теме предложения о 30-дневном перемирии российский лидер вновь подтвердил, что «мы за, но есть нюансы».
“В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?” — озвучил Путин серьезные вопросы по теме прекращения огня.
Президент еще раз констатировал, что «сама по себе идея правильная», но ряд вопросов еще предстоит обсудить с американской стороной. Российский лидер допустил, что созвонится по этой теме с Трампом.
Ответ Путина на предложение о перемирии в конфликте на Украине — это пример того, как политический лидер выходит из ловушки, в которую его пыталась загнать другая сторона, считает политолог Алексей Зудин. По его мнению, однозначный положительный или отрицательный ответ президента на инициативу Вашингтона и Киева привел бы к негативным последствиям для России, но обозначив предметные вопросы по этим переговорам президент разбил замысел оппонентов.
“Вместо того, чтобы реагировать на эту идею абстрактно и обобщенно, Путин ответил на нее предельно конкретно, выразив искреннюю заинтересованность в том, чтобы боевые действия действительно прекратились. Путин обманул ожидания западных наблюдателей и киевских властей. Президент показал, как транслировать принципиальную позицию России в конкретные предложения по реализации идеи Трампа. Своими развернутыми ответами Путин лишил Киев возможности еще как-то маневрировать по теме перемирия”, — заявил собеседник URA.RU.
Зудин пояснил, что уловка Украины заключалась в том, что в случае согласия Москвы с предложением о перемирии в его нынешнем формате, Киев получил бы временную передышку, когда российская армия успешно наступает. «А дальше должно было начаться то, что, происходило всегда, когда украинская сторона с чем-то соглашалась: маневры, двусмысленности, провокации, различного рода игры, прямые и скрытые нарушения договоренностей», — добавил политолог.
Отрицательный ответ Путина позволил бы Украине переложить всю ответственность на Россию, продолжил Зудин. Вместо этого российский лидер показал, что Киев на самом деле не готов ни к какому предметному и конкретному разговору, считает политолог. После этого Трамп должен задуматься над тем, что Киев, согласившись на столь необдуманное в нынешнем варианте предложение о перемирии, представляет из себя недобросовестного партнера, обманывающего Вашингтон на протяжении всего конфликта. «У Трампа появились новые аргументы, чтобы спросить со своего неудачного союзника больше и строже», — резюмировал собеседник URA.RU.
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций Украины и США. По итогам переговоров офис Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. В документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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