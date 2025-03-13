13 марта 2025

В Екатеринбурге пьяный водитель устроил массовое ДТП и скрылся с места

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновник ДТП уехал с места происшествия
Виновник ДТП уехал с места происшествия Фото:

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга пьяный водитель Jeep влетел в несколько машин во дворе дома и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Пьяный водитель Jeep Grand Cherokee в ЖК „Уральском“ устроил массовое ДТП. Пострадали пять авто, бампер забыл на обочине, а сам скрылся», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» и публикует фото с места событий. На забытом бампере остались номера. Пострадали автомобили «Киа», «Лада», «Матиз», «Хендай» и «Рено».

URA.RU обратилось за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга пьяный водитель Jeep влетел в несколько машин во дворе дома и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Пьяный водитель Jeep Grand Cherokee в ЖК „Уральском“ устроил массовое ДТП. Пострадали пять авто, бампер забыл на обочине, а сам скрылся», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» и публикует фото с места событий. На забытом бампере остались номера. Пострадали автомобили «Киа», «Лада», «Матиз», «Хендай» и «Рено». URA.RU обратилось за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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