13 марта 2025

Спецпосланник Трампа Уиткофф ушел из посольства США в Москве

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Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве
Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве Фото:

Спецпосланник Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве после часового визита. По завершении встречи он выразил благодарность на английском языке. Об этом сообщают СМИ. 

«Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве. Он провел в посольстве около часа, после своего визита Уиткофф произнес слова благодарности на английском», — сообщает телеканал РЕН ТВ в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало, что самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Визит Уиткоффа вызвал значительный интерес, так как ожидаются важные переговоры с российскими официальными лицами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прибытие группы американских переговорщиков, но детали визита и состав делегации остаются неизвестными.

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Спецпосланник Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве после часового визита. По завершении встречи он выразил благодарность на английском языке. Об этом сообщают СМИ.  «Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве. Он провел в посольстве около часа, после своего визита Уиткофф произнес слова благодарности на английском», — сообщает телеканал РЕН ТВ в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало, что самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Визит Уиткоффа вызвал значительный интерес, так как ожидаются важные переговоры с российскими официальными лицами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прибытие группы американских переговорщиков, но детали визита и состав делегации остаются неизвестными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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