Провал ВСУ в Курской области привел к началу обратного отсчета для режима лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его мнению, неудачи на фронте серьезно подрывают позиции украинского главы.
«Для режима Зеленского наступает обратный отсчет не просто на курском фронте, но и в целом, поэтому он так спешит, поэтому у него такая паника и он готов на любые перемирия и прочие вещи», — сказал Рогов агентству РИА Новости. Он также добавил, что разгром украинской армии в Курской области однозначно сказывается на моральном духе боевиков ВСУ.
Президент России Владимир Путин 13 марта провел совещание по курской группировке, где начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении более 1100 квадратных километров территории и значительных потерях ВСУ — свыше 67 тысяч человек. Герасимов отметил, что бойцы ВСУ активно сдаются. Так, российские войска взяли в плен уже 430 украинских боевиков. Путин поставил задачу окончательно разгромить противника и полностью освободить территории в кратчайшие сроки.
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