Российский морпех с позывным Чапай, получив два ранения, переправился через реку Псел, несмотря на интенсивный обстрел со стороны противника, и успешно взял под контроль стратегически важные позиции. Об это сообщает RT.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации объявило о том, что было освобождено 12 населенных пунктов и свыше 100 квадратных километров территории в Курской области. Главные события СВО в Курской области и освобожденные территории — в материале URA.RU.
Что происходит в Курской области
ВСУ отступают из Курской области
Украинские войска отступают из Курской области неорганизованно, часто без связи с командованием, сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка в своем telegram-канале. Многие бойцы ВСУ покидают позиции пешком, малыми группами и налегке. Российские силы зачищают населенные пункты, такие как Гончаровка, а Гоголевка и Рубанщина скоро вернутся под контроль РФ. Попытки ВСУ создать линию обороны вдоль границы на базе 61-й мехбригады осложняются активными действиями российских десантников, усиливших давление на Басовку.
ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка
Утром 12 марта украинские войска атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Курской области, разрушив один из цехов. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своем telegram-канале о гибели четырех человек. По этому факту возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к преступлению против мирного населения Большесолдатского района Курской области, сообщает СК в своем telegram-канале.
ВС РФ освободили 12 населенные пунктов в Курской области
Минобороны России заявило об освобождении 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области. Среди освобожденных сел — Агроном, Богдановка, Дмитрюков и другие. ВС РФ также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая механизированные и штурмовые подразделения.
Дважды раненый российский военный отбил группировку ВСУ под Курском
Морпех ВС РФ с позывным Чапай, несмотря на два ранения, форсировал реку Псел под огнем противника и захватил ключевые позиции. Его действия способствовали освобождению села Плехово и продвижению к Гуево.
Преступление ВСУ против мирного населения в селе Малая Локня
В селе Малая Локня обнаружены тела женщины и ребенка, погибших во время боев. По словам командира штурмовой роты с позывным Ворон, многие мирные жители пытались спрятаться от обстрелов, но не всем это удалось, передают РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте против украинских военных, причастных к гибели мирных жителей.
ВСУ оставили после себя в Курской области технику и оружие
При отступлении из района Казачьей Локни украинские военные бросили на поле боя боевую технику, оружие и тела погибших сослуживцев, собщил командир роты 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Феникс в разговоре с РИА Новости. Среди оставленного вооружения обнаружены американский гранатомет MK-19, противотанковый ракетный комплекс Javelin, минометы, дроны и боеприпасы.
Что происходит в Судже, где ВС РФ осуществили операцию «Труба»
ВС РФ продолжают зачистку Суджи
Российские войска продолжают зачистку Суджи, где остатки ВСУ укрываются в подвалах жилых домов. По словам военного эксперта Яна Гагина, украинские войска понесли значительные потери в технике при отступлении.
Кадыров показал видео с бойцами РФ в газовой трубе под Суджей
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале опубликовал видео с бойцами, которые скрытно продвигались по газовой трубе в тыл противника в ходе операции «Труба». Группа «Аида» преодолела 15 километров и нанесла удар по врагу. Кадыров подчеркнул, что операция войдет в историю благодаря смелости российских военных.
По российской операции в Судже будет снят не один фильм, сообщил в разговоре с «Абзацем» режиссер Иван Твердовский. По его словам, будь это не реальные события, а написанный сценарий, никто бы не поверил, что такое возможно.
ВСУ бежали из Суджи, прикрывшись выводом войск
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что действия Вооруженных сил Украины в Судже нельзя назвать организованным выводом войск. По его словам, это было скорее бегством. Коц отметил, что украинские военнопленные, с которыми он общался, не подтвердили информацию о планомерном отступлении.
ВСУ пытаются проникнуть в Суджу
Российские военные сообщают, что ВСУ предпринимают попытки вернуться в Суджу. По данным бойца, выполняющего задачи в Курской области, украинские силы пытаются проникнуть в город небольшими группами, используя три-четыре багги и боевую бронированную машину.
Россиян эвакуировали с территории Суджи
Хинштейн сообщил, что 68 российских граждан эвакуированы из Суджи с помощью военнослужащих и волонтеров. В настоящее время 52 из них размещены в временных приемных пунктах в регионе, 16 человек были встречены и увезены их родственниками. Все эвакуированные прошли медицинский осмотр специалистами скорой помощи и центра медицины катастроф
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