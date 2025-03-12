Путин впервые посетил Курскую область с момента нападения ВСУ на регион: главные заявления

Президент России Владимир Путин впервые после вторжения ВСУ в Курскую область приехал в регион, где провел совещание в командном пункте по поводу успехов армии в субъекте РФ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался об успешной операции с использованием газопроводной трубы, потерях ВСУ, а также поручил военным выбить украинские силы из региона в ближайшее время. Главное со встречи — в материале URA.RU.
Путин надел военную форму
Президент России принял участие в совещании командного пункта Курской группировки в военной форме. Событие транслировалось на телеканале «Россия 24», его также опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Это первое с момента вторжения ВСУ под Курск посещение региона российским лидером, туда он приехал в военной форме.
ВСУ попали в окружение под Курском и теряют бойцов
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил о текущем положении дел в Курской области. Он уведомил главу государства, что подразделения ВСУ, действующие на территории региона, попали в окружение и в настоящее время находятся в изоляции. Проводится их последовательное уничтожение.
При этом российские войска освободили 86% ранее занятой ВСУ территории области, что составило 1100 квадратных километров. По словам Герасимова, на долю курского плацдарма приходится порядка 19% потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники украинских боевиков.
Начальник Генштаба сообщил президенту о значительных потерях ВСУ в курском приграничье. По его словам, потери составили более 67 тысяч человек.
"За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это наиболее подготовленные и высокомотивированные подразделения и формирования иностранных наемников", — сказал Герасимов в ходе совещания в пункте управления курской группировкой.
В дополнение к указанным потерям в личном составе, Герасимов также озвучил данные о потерях военной техники со стороны Украины. Согласно его отчету, за время конфликта было уничтожено около 7 тысяч единиц техники.
О знаменитой трубе в Курской области
В ходе доклада Путину начальник Генштаба ВС РФ сообщил об успешной операции российских военных в Курской области. По его словам, использование газотранспортной системы позволило войскам продвинуться, создав преимущество перед ВСУ.
«Штурмовики сводного формирования... более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ. Это стало неожиданным для противника и способствовало свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», — сказал Герасимов.
Герасимов отметил, что текущая операция продолжается с целью полного освобождения территории Курской области и достижения государственной границы. Украинские войска, по его словам, находятся в сложной ситуации.
Дальнейшие планы России после успехов под Курском
Путин предложил создать зону безопасности вдоль границ России, а также поставил задачу полностью выбить ВСУ из региона в кратчайшие сроки.
«ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Задача — завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу в кратчайшие сроки», — сказал Герасимов.
При этом планы Украины относительно Курской области удалось разрушить. По словам Герасимова, Киев хотел использовать занятые территории в переговорах по урегулированию. Кроме того, Герасимов отметил, что российские военные из курского приграничья перешли на отдельных направлениях госграницу и вышли в Сумскую область.
Военнопленные в Курской области
Путин заявил, что военные ВСУ, попавшие в плен в Курской области, будут рассматриваться как террористы. При этом российский лидер заявил о важности гуманного отношения к пленным.
«Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам», — сказал Путин.
Путин подчеркнул, что необходимо сохранять гуманное отношение к всем военнопленным, но исключил из этого правила иностранных наемников. Он указал, что они не подпадают под действие Женевской конвенции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.