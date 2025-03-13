В Петербурге транспорт у терминала ВСМ будет разделен на личный и общественный

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился подробностями организации транспортных потоков в районе нового терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) на Лиговском проспекте. Основные изменения коснутся привокзальной площади, где будет организован доступ только для экскурсионных автобусов и такси, а личный транспорт будет перенаправлен на восточную сторону.
«С западной стороны терминала привокзальная площадь будет принимать только экскурсионные автобусы и такси. Они будут заезжать туда с Днепропетровской улицы, улицы Черняховского и Лиговского проспекта. Личный транспорт планируем отправить на другую, восточную сторону. Она также будет открыта для такси. В этих целях планируется строительство Военной улицы и Товарного переулка — с дальнейшим выходом на набережную Обводного канала через Кременчугскую улицу», — рассказал Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».
В дополнение к транспортным изменениям на поверхности, губернатор обозначил значительные планы по развитию метрополитенной системы вблизи терминала ВСМ. В частности, речь идет о строительстве нового вестибюля для станции метро «Лиговский проспект-2», который обеспечит удобный доступ к терминалу. Эти изменения направлены на увеличение пропускной способности и улучшение связности с другими районами города.
Запуск первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Петербург, запланированный на второй квартал 2028 года, обещает стать значимым событием в транспортной индустрии страны. Скорость движения поездов до 400 км/ч позволит сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, что сделает поездки более комфортными и доступными.
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