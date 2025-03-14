Солдаты ВСУ пытаются сбежать из Курской области в гражданской одежде

Военнослужащие ВСУ используют одежду мирных жителей для того, чтобы избежать встречи с российской армией и покинуть Курскую область. Об этом сообщил журналистам командир группы Аида спецназа «Ахмат».
«В некоторых подвалах можно обнаружить выживших солдат ВСУ, которые пытаются переждать текущую ситуацию. Иногда встречаются те, кто переодевается в гражданскую одежду, пытаясь таким образом уйти», — рассказал командир группы ТАСС.
Также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил детали освобождения региона. По его данным, от ВСУ осталось освободить пять приграничных населенных пунктов.
Ранее Вооруженные силы РФ начали широкомасштабное контрнаступательное действие в Курской области, вблизи границы с Украиной, в районе Суджи. Это удалось сделать благодаря рискованной операции «Труба», которая длилась примерно неделю. URA.RU подробно рассказывало, как ВС России ее провернули. 13 марта Суджа была освобождена. Представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что регион будет освобожден в ближайшее время.
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