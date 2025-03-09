Операция «Труба»: как российским военным удалось провернуть рисковый маневр по заходу в Суджу

Накануне российские военные начали масштабное контрнаступление в Курской области, в районе приграничной Суджи. Военкоры предполагают, что это сражение может оказаться решающим для окончательного завершения украинского вторжения в регион.
Резко изменить расстановку сил смог отряд бойцов РФ из 800 человек, который решился преодолеть около 15 километров по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы неожиданно для ВСУ проникнуть в украинским тыл. Так называемая операция «Труба» заняла около недели. При этом бойцы РФ рисковали жизнью, находясь внутри трубы и дыша опасными испарениями. Врио главы Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию о подвиге российских военных.
Дело — труба: в тыл через газопровод, рискуя жизнью
Операция по проникновению в тыл ВСУ через газопровод началась в начале марта и заняла более недели. Основной целью было создание диверсии в тылу противника, чтобы вынудить украинские силы отступить с уже занятых населенных пунктов в Курской области обратно в Суджу, где бы их и встретили российские солдаты.
Уже 1 марта к месту начала операции были доставлены кислородные баллоны. На следующий день бойцы РФ начали залезать в газопровод небольшими группами, двигаясь в направлении Суджи.
Солдаты провели несколько дней в полной темноте. Также у них был ограничен доступ к свежему воздуху. В таких условиях им пришлось преодолеть более 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Само продвижение заняло пару дней, однако военные были вынуждены ждать еще несколько дней, пока не поступит задача от командования на штурм. Одной из ключевых точек высадки стала объездная дорога Суджи с северной стороны.
Несмотря на трудности, связанные с метаном и нехваткой провизии, наши воины успешно атаковали противника с тыла", — рассказал журналистам военный эксперт Евгений Климов. Он отметил, что бойцы были вынуждены сидеть в трубе еще четыре дня, до тех пор, пока не поступит распоряжение о начале штурма.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн подтвердил успешное проведение так называемой операции «Труба», в ходе которой российские военные смогли неожиданно прорваться в тыл ВСУ. «Это был серьезный шаг. <...> Cуществовал риск отравления, понадобились средства защиты. <...> Парни — крепче стали!» — подчеркнул губернатор.
Операция «Труба» оправдала себя сполна
Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) в интервью «Ленте.ру» рассказала, что в операции приняли участие около 800 человек из различных подразделений, включая 11-ю и 106-ю бригады, 30-й полк, отделения морской пехоты, ОДШРБ «Ветераны», ДШБР «Восток» и спецназ «Ахмат». Все они выступили добровольцами, понимая, что операция может быть в один конец. Эта масштабная и рискованная операция позволила бойцам не только выполнить поставленные задачи, но и поздравить женщин с 8 Марта, находясь прямо из-под земли. Об этом писал военкоры «Русской весны».
После успешного выхода на поверхность в промышленной зоне Суджи, российские войска нанесли удар по украинским силам. По данным пресс-службы ДШК, уже в следующий день удалось полностью освободить промзону и начать боевые действия в частном секторе города, что привело к хаотичному отступлению противника. Эффект удалось усилить после того, как на выручку диверсантам пришли российские бойцы из других подразделений, усиленные бронетехникой.
ВСУ в панике
Военный эксперт Евгений Климов также рассказал, что момент атаки был крайне неожиданным для противника, что позволило российским силам добиться значительного стратегического преимущества. Это привело к тому, что среди бойцов ВСУ началась паника.
Они начали бросать свою технику и отступать. Украинские войска начали бежать к разрушенному мосту в Судже, бросив технику.
"Противник оказался застигнутым врасплох, украинцы начали забрасывать кассетными боеприпасами трубу примерно через полчаса после высадки. Однако российские войска уже успели зайти в посадки, где они закрепились и вызвали панику у ВСУ", — пояснил Климов.
По словам эксперта, несмотря на тяжелые условия и высокие риски, несколько сотен российских бойцов проявили исключительную храбрость и решимость, успешно выполнив поставленную задачу. Эксперт Роман Алехин также подчеркнул, что данная операция значительно усугубила ситуацию для украинских войск в Курской области, подтверждая оправданность рискованного маневра.
Вдохновением послужила Авдеевка
Российские военные успешно использовали опыт операции в Авдеевке для реализации задачи в Судже, переходя через подземную трубу газопровода. Об этом сообщил военный блогер и доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов в aif.ru. Он также пояснил, что часть бойцов из подразделения «Ветераны», которые проводили операцию в Авдеевке, также были и в Судже.
«По трубе не первый раз ходят, совершенно точно. <...> В этот раз там было необходимо врезаться в нескольких местах, чтобы в нее спуститься и обследовать на предмет возможности дышать и двигаться. Основной риск при таких операциях заключается в проблемах из-за отсутствия воздуха, поэтому бойцам было необходимо использовать дыхательные аппараты», — рассказал Живов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.